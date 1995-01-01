Дядюн: «Надеюсь, руководство «Рубина» встанет на сторону Шаронова и даст ему время»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал игру «Рубина» под руководством Романа Шаронова.

– Каково это выходить на поле против команды, которую тренирует ваш бывший партнер?

– Мне приятно видеть, что «Рубин» возглавляет Шаронов. Преемственность поколений – это правильно. Каково играть? Все равно хотелось побеждать. Но все равно «Рубин» – эта та команда, которую хотелось бы меньше обидеть, если на то пошло. Но это все после футбола. А когда выходишь на поле, то обо всем забываешь.

– Общались с Шароновым?

– После матча пообщались. Я пожелал ему удачи. Потому что команда играет в неплохой футбол, но пока, к сожалению, нет нужного результата. Но я думаю, что все нормализуется.

– На ваш взгляд, футбол «Рубина» при Шаронове стал симпатичнее?

– Сейчас «Рубин» перестроил модель, команда перешла на игру с четырьмя защитниками. Команда играет совсем по другому, хотя очень много лет «Рубин» играл в один футбол. Сейчас надо лишь дать время и запастись терпением. Надеюсь, что руководство клуба поймет и встанет на его сторону и даст нужное время, – сказал Дядюн.