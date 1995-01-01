Дядюн: «Надеюсь, руководство «Рубина» встанет на сторону Шаронова и даст ему время»

еще пару таких поражений и шаронову скажут дасвидос
Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал игру «Рубина» под руководством Романа Шаронова.
– Каково это выходить на поле против команды, которую тренирует ваш бывший партнер?
– Мне приятно видеть, что «Рубин» возглавляет Шаронов. Преемственность поколений – это правильно. Каково играть? Все равно хотелось побеждать. Но все равно «Рубин» – эта та команда, которую хотелось бы меньше обидеть, если на то пошло. Но это все после футбола. А когда выходишь на поле, то обо всем забываешь.
– Общались с Шароновым?
– После матча пообщались. Я пожелал ему удачи. Потому что команда играет в неплохой футбол, но пока, к сожалению, нет нужного результата. Но я думаю, что все нормализуется.
– На ваш взгляд, футбол «Рубина» при Шаронове стал симпатичнее?
– Сейчас «Рубин» перестроил модель, команда перешла на игру с четырьмя защитниками. Команда играет совсем по другому, хотя очень много лет «Рубин» играл в один футбол. Сейчас надо лишь дать время и запастись терпением. Надеюсь, что руководство клуба поймет и встанет на его сторону и даст нужное время, – сказал Дядюн.
- После поражения «Химкам» (0:3) казанцы вылетели из розыгрыша Кубка России на стадии 1/16 финала. Сейчас серия «Рубина» из поражений составляет пять игр.
- Ранее сообщалось, что руководство «Рубина» не собирается увольнять Шаронова.
- Действующий контракт Шаронова заключен до конца этого сезона.