«БИЗНЕС Online»: Шаронов останется в «Рубине» до конца сезона

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов и его тренерский штаб продолжит работать с казанским клубом, несмотря на крупное поражение от «Зенита» (0:5) в матче 10-го тура РПЛ.
По информации источника, в клубе не рассматривают вариант отставки Шаронова и его штаба. К тренеру есть доверие со стороны руководства.
Позиция «Рубина» заключается в том, что клуб должен быть стабильным в решениях и не поддаваться эмоциям. Летом команду доверили Шаронову и после серии поражений странно отказываться от выбранной концепции.
В «Рубине» изначально планировали дать новой команде тренеров и игроков сезон для обкатки, возможность сыграться, реализовать идеи. Команда в любом случае не выйдет в еврокубки из-за бана УЕФА.
- Действующий контракт Шаронова заключен до конца этого сезона.
- Источник утверждает, на таких же сроках соглашения и у штаба Романа.
- Бан «Рубину» был выписан в 2018 году на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов.