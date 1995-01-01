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    «БИЗНЕС Online»: Шаронов останется в «Рубине» до конца сезона

    Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов и его тренерский штаб продолжит работать с казанским клубом, несмотря на крупное поражение от «Зенита» (0:5) в матче 10-го тура РПЛ.

    По информации источника, в клубе не рассматривают вариант отставки Шаронова и его штаба. К тренеру есть доверие со стороны руководства.

    Позиция «Рубина» заключается в том, что клуб должен быть стабильным в решениях и не поддаваться эмоциям. Летом команду доверили Шаронову и после серии поражений странно отказываться от выбранной концепции.

    В «Рубине» изначально планировали дать новой команде тренеров и игроков сезон для обкатки, возможность сыграться, реализовать идеи. Команда в любом случае не выйдет в еврокубки из-за бана УЕФА.

    • Действующий контракт Шаронова заключен до конца этого сезона.
    • Источник утверждает, на таких же сроках соглашения и у штаба Романа.
    • Бан «Рубину» был выписан в 2018 году на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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