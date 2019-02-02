«Балтика» – о разгрузке платежной ведомости: «Остались Дядюн, Кирилл Погребняк и Шешуков»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал об оптимизации зарплат в команде.

— «Балтику» уже покинули 9 игроков. Процесс разгрузки платежной ведомости подходит к финалу?

— Да. Остались Дядюн, Кирилл Погребняк и Шешуков. Дядюн сейчас на сборе с «Витебском», а по Шешукову вопрос решим в четверг.

— Те, кто остался, согласились на значительное уменьшение зарплаты?

— В полтора раза. У нас есть стратегический план на следующий сезон. Футболисты-то квалифицированные, мы их видим в составе и в дальнейшем. Имея полуторагодичные контракты, они сделали шаг навстречу клубу, опустившись по финансам. В свою очередь мы дали им уверенность в том, что они нужны «Балтике».

После 24 туров первенства ФНЛ команда занимает 16 место в турнирной таблице.