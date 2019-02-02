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    «Балтика» – о разгрузке платежной ведомости: «Остались Дядюн, Кирилл Погребняк и Шешуков»

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал об оптимизации зарплат в команде.

    — «Балтику» уже покинули 9 игроков. Процесс разгрузки платежной ведомости подходит к финалу?

    — Да. Остались Дядюн, Кирилл Погребняк и Шешуков. Дядюн сейчас на сборе с «Витебском», а по Шешукову вопрос решим в четверг.

    — Те, кто остался, согласились на значительное уменьшение зарплаты?

    — В полтора раза. У нас есть стратегический план на следующий сезон. Футболисты-то квалифицированные, мы их видим в составе и в дальнейшем. Имея полуторагодичные контракты, они сделали шаг навстречу клубу, опустившись по финансам. В свою очередь мы дали им уверенность в том, что они нужны «Балтике».

    После 24 туров первенства ФНЛ команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2019 11:20
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