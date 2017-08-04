Гол Дядюна в ворота «Анжи» – первый для него за 839 дней

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн открыл счет в матче четвертого тура РФПЛ против «Анжи».

Для 29-летнего форварда мяч стал первым за два года, три месяца и 17 дней. Прежде россиянин забивал 18 апреля 2015 года – в игре против «Урала» (2:1) в 24 туре РФПЛ-2014/15.

12 июля футболист разорвал контракт с «Рубином» и перешел в ростовский клуб. Матч первого тура против «Урала» стал для него первым за 14 месяцев.