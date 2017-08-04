Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол Дядюна в ворота «Анжи» – первый для него за 839 дней

    Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн открыл счет в матче четвертого тура РФПЛ против «Анжи».

    Для 29-летнего форварда мяч стал первым за два года, три месяца и 17 дней. Прежде россиянин забивал 18 апреля 2015 года – в игре против «Урала» (2:1) в 24 туре РФПЛ-2014/15.

    12 июля футболист разорвал контракт с «Рубином» и перешел в ростовский клуб. Матч первого тура против «Урала» стал для него первым за 14 месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 5 августа 2017, 09:05

      Смолов также не забивал 2,5 года, а потом понеслось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 августа 2017, 21:51

      Давайте посмотрим, сколько мячей забил за последние два года лучший бомбардир России Кержаков?

      На сколько больше Дядюна?

      Если игрока выпускают на 20 минут в каждом третьем матче, то всяко может случиться...

      Пока в трёх матчах за Ростов- один гол!!!

      Если тенденцию не улучшит, то к маю забьёт десять!!!
      А улучшит - то может больше..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 4 августа 2017, 21:37

      Прорвало наконец-то а ведь в перспективных не давно ходил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 4 августа 2017, 21:33

      Ну наконец то, все так ждали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 августа 2017, 21:20

      ну что сказать? забивной форвард.. весчь..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 4 августа 2017, 21:08

      Анжи вообще не играет, ходят пешком.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 августа 2017, 20:49

      Ещё пару голов и в сборную.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11