Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Владимир Дядюн
Статистика
Владимир Дядюн - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1988 (38), Омск
#17 | Нападающий
183 см | 77 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. Кубок 2019/2020
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. Кубок 2018/2019
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Marbella Cup 2012
Лига Европы 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Суперкубок России 2012
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
7
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Балтика
0 : 1
21.05.2022
Факел
75' - 90'
80'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Металлург Л
1 : 2
15.05.2022
Факел
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1 : 0
11.05.2022
КАМАЗ
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1 : 0
07.05.2022
Волгарь
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Текстильщик
0 : 5
16.04.2022
Факел
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
2 : 1
10.04.2022
Алания
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
2 : 0
06.04.2022
Факел
1' - 71'
3'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
0 : 0
02.04.2022
Кубань
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
2 : 1
26.03.2022
Факел
68' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Факел
0 : 1
19.03.2022
Торпедо
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Краснодар-2
1 : 2
12.03.2022
Факел
75' - 90'
85'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+