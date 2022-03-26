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    Владимир Дядюн - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Владимир
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Дядюн
    Состав Без клуба
    Родной город Омск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
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