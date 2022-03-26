|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|7
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|75' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|80'
|15.05.2022
|79' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|11.05.2022
|69' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.05.2022
|82' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|23.04.2022
|72' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|16.04.2022
|1' -59'
|Текстильщик (Иваново)
|0:5
|Факел (Воронеж)
|10.04.2022
|79' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|06.04.2022
|1' -71'
|Спартак-2 (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|3'
|02.04.2022
|59' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|26.03.2022
|68' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|83'
|19.03.2022
|74' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|12.03.2022
|75' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|85'