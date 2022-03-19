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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Торпедо
Факел - Торпедо: обзор матча 19 марта 2022
Факел
19.03.2022, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
84'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Торпедо
89'
Желтая карточка
И. Темников
88'
Замена
Е. Прошкин
️️️️
И. Лебеденко
84'
ГОЛ! 0:1!
М. Султонов
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
82'
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
82'
74'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Лаптев
Замена
В. Дядюн
️️️️
О. Дмитриев
74'
Замена
В. Мастерной
️️️️
М. Максимов
74'
72'
Замена
В. Адаев
️️️️
П. Седько
10'
Желтая карточка
А. Самсонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-1-2-2
93
Городовой
2
Черов
39
Пейчинович
4
Дашаев
28
Магаль
8
Мендель
99
Акбашев
7
Никитин
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
11
Темников
22
Кожемякин
5
Шумских
44
Самсонов
35
Енин
52
Нетфуллин
28
Султонов
26
Седько
10
Лебеденко
10
Лаптев
21
Максимов
71
Мастерной
71
Мастерной
21
Максимов
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
34
Дмитриев
17
Дядюн
17
Дядюн
34
Дмитриев
10
Лебеденко
28
Прошкин
28
Прошкин
10
Лебеденко
26
Седько
9
Адаев
9
Адаев
26
Седько
10
Лаптев
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лаптев
Остались в запасе
Факел
Торпедо
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
20
Данил Полубояринов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Факел - Торпедо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Хамид Талаев (Грозный)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Центральный
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