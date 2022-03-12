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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Факел
Краснодар-2 - Факел: обзор матча 12 марта 2022
Краснодар-2
12.03.2022, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 2
Завершен
Факел
35'
Д. Окоронкво
33'
Р. Акбашев
85'
В. Дядюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Факел
Замена
Р. Халназаров
️️️️
В. Самко
89'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
И. Дэвид Ндука
88'
85'
ГОЛ! 1:2!
В. Дядюн
Замена
О. Ознобихин
️️️️
Л. Сабуа
84'
81'
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Максимов
75'
Замена
В. Дядюн
️️️️
Х. Аппаев
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
71'
Замена
Д. Кратков
️️️️
Д. Кокоев
71'
67'
Замена
В. Мастерной
️️️️
О. Дмитриев
67'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Никитин
37'
Желтая карточка
А. Мендель
ГОЛ! 1:1!
Д. Окоронкво
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Акбашев
30'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
81
Леон Сабуа
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
10
Роман Защепкин
АП
11
Олег Ознобихин
АП
99
Данил Полях
ПВ
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-2-1-3
80
Кокарев
32
Пивоваров
4
Бородин
44
Сухорученко
28
Жилкин
17
Кокоев
18
Ндука
70
Самко
6
Олусегун
81
Сабуа
20
Окоронкво
4-1-1-2-2
93
Городовой
2
Черов
39
Пейчинович
4
Дашаев
28
Магаль
8
Мендель
99
Акбашев
34
Дмитриев
7
Никитин
21
Максимов
14
Аппаев
18
Ндука
10
Защепкин
10
Защепкин
18
Ндука
17
Кокоев
88
Кратков
88
Кратков
17
Кокоев
81
Сабуа
11
Ознобихин
11
Ознобихин
81
Сабуа
70
Самко
20
Халназаров
20
Халназаров
70
Самко
21
Максимов
7
Разборов
7
Разборов
21
Максимов
14
Аппаев
17
Дядюн
17
Дядюн
14
Аппаев
7
Никитин
6
Шепилов
6
Шепилов
7
Никитин
34
Дмитриев
71
Мастерной
71
Мастерной
34
Дмитриев
Остались в запасе
Краснодар-2
Факел
55
Богдан Логачев
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
99
Данил Полях
ПВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
1
Сергей Ещенко
ВР
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
55
Богдан Логачев
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
99
Данил Полях
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Краснодар-2 - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Денис Мирошник (Ставрополь)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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