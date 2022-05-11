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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - КАМАЗ
Факел - КАМАЗ: обзор матча 11 мая 2022
Факел
11.05.2022, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
37'
А. Дашаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - КАМАЗ
Желтая карточка
Д. Шепилов
85'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
Д. Файзуллин
84'
79'
Желтая карточка
Н. Замалиев
77'
Замена
М. Казимир
️️️️
Е. Воронин
Замена
В. Мастерной
️️️️
О. Дмитриев
74'
Замена
В. Дядюн
️️️️
М. Максимов
69'
Замена
В. Черов
️️️️
А. Мендель
69'
65'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
А. Мендель
61'
53'
Желтая карточка
А. Смирнов
46'
Замена
В. Свежов
️️️️
О. Калугин
46'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
Р. Янушковский
ГОЛ! 1:0!
А. Дашаев
37'
17'
Желтая карточка
Р. Янушковский
Желтая карточка
М. Максимов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
4-1-3-2
93
Городовой
4
Дашаев
39
Пейчинович
92
Брызгалов
28
Магаль
99
Акбашев
8
Мендель
34
Дмитриев
50
Файзуллин
21
Максимов
14
Аппаев
4-4-1-1
71
Мамин
44
Садыков
17
Пальцев
91
Куликов
96
Смирнов
42
Кириллов
27
Калугин
7
Аюкин
13
Замалиев
37
Воронин
10
Янушковский
8
Мендель
2
Черов
2
Черов
8
Мендель
34
Дмитриев
71
Мастерной
71
Мастерной
34
Дмитриев
50
Файзуллин
6
Шепилов
6
Шепилов
50
Файзуллин
21
Максимов
17
Дядюн
17
Дядюн
21
Максимов
27
Калугин
6
Свежов
6
Свежов
27
Калугин
42
Кириллов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
42
Кириллов
37
Воронин
74
Казимир
74
Казимир
37
Воронин
10
Янушковский
17
Лопатин
17
Лопатин
10
Янушковский
Остались в запасе
Факел
КАМАЗ
1
Сергей Ещенко
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
13
Валерий Ионин
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Остались в запасе
13
Валерий Ионин
ВР
3
Валерий Ганус
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
19
Ильнур Бадртдинов
АП
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Факел - КАМАЗ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Центральный
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Факел
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Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
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