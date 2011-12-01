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    Сергей Морозов

    #2 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Борисович
    Фамилия Морозов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1989 (34 года)
    Рост 193
    Вес 91
    Стоимость:
    € 125
    тыс
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