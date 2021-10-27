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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
КАМАЗ - Урал
КАМАЗ - Урал: обзор матча 27 октября 2021
КАМАЗ
27.10.2021, среда, 18:00
Россия. Кубок, группа 2, 3 тур
1 : 0
Завершен
Урал
90'
Т. Мусаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Урал
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусаев
90'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Бевеев
81'
Замена
А. Абазов
️️️️
Ю. Кириллов
81'
Желтая карточка
Р. Османов
80'
74'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Ю. Железнов
Замена
Н. Замалиев
️️️️
Е. Воронин
68'
63'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
И. Ибрахимай
63'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
М. Агеев
63'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Б. Йовичич
Замена
️️️️
Р. Янушковский
62'
Замена
Р. Османов
️️️️
А. Гаглоев
62'
56'
Желтая карточка
А. Мамин
Желтая карточка
Р. Аюкин
54'
46'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
А. Адамов
Желтая карточка
А. Гаглоев
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
8
Редван Османов
ЦФ
Урал
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
3-2-3-1-1
1
Баклов
22
Бевеев
2
Тесленко
22
Хомуха
95
Магомадов
2
Морозов
7
Аюкин
42
Кириллов
11
Гаглоев
37
Воронин
10
Янушковский
4-1-3-1-1
31
Годзюр
95
Адамов
46
Мамин
44
Рыков
3
Гогличидзе
32
Йовичич
29
Ибрахимай
23
Гагнидзе
92
Подберезкин
14
Железнов
13
Агеев
22
Бевеев
11
Мусаев
11
Мусаев
22
Бевеев
42
Кириллов
23
Абазов
23
Абазов
42
Кириллов
37
Воронин
13
Замалиев
13
Замалиев
37
Воронин
11
Гаглоев
8
Османов
8
Османов
11
Гаглоев
95
Адамов
15
Кулаков
15
Кулаков
95
Адамов
32
Йовичич
8
Августиняк
8
Августиняк
32
Йовичич
14
Железнов
5
Егорычев
5
Егорычев
14
Железнов
29
Ибрахимай
10
Бикфалви
10
Бикфалви
29
Ибрахимай
13
Агеев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
13
Агеев
Остались в запасе
КАМАЗ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча КАМАЗ - Урал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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