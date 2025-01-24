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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Муром
Алексей Евсеев
Алексей Евсеев
Муром
30 марта 1994 (32), Санкт-Петербург
#94 | Полузащитник
184 см
Россия
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Фото
«Муром» из Второй лиги подписал 2-кратного чемпиона России с опытом ЛЧ
21 января
7
Фото
Петербургское «Динамо» подписало чемпиона России в составе «Зенита»
2025.01.24 00:10
4
Экс-зенитовец Евсеев: «Дзюба – веселый, рот не закрывается»
2024.01.08 22:08
1
Бывший игрок «Урала» ответил, страшен ли в гневе президент клуба Иванов
2023.11.29 09:07
Экс-игрок «Зенита» рассказал, как в команде приняли Дзюбу и его шутки
2023.11.29 08:00
2
Экс-полузащитник «Зенита» рассказал о своеобразном поведении Спаллетти
2023.11.28 13:30
1
Экс-хавбек «Зенита» рассказал, как мог уйти в клуб из Нидерландов
2023.11.28 10:39
Экс-игрок «Зенита»: «Спаллетти мог подзатыльник дать просто так или по попе пнуть»
2023.09.21 13:20
3
«Урал» отдал Евсеева в аренду «Уфе»
2022.09.08 23:00
«Урал» продлил контракт с полузащитником Евсеевым
2022.02.14 21:28
Товарищеские матчи. «Химки» разгромили «Астану» Тихонова; Погребняк, Евсеев помогли «Уралу» добыть волевую победу над «Зетой»
2021.02.10 19:30
Алексей Евсеев: «Уралу» хотелось бы повторить путь «Лестера»
2017.10.29 15:06
5
РФПЛ. «Амкар» и «Урал» не смогли выявить победителя
2017.10.29 13:25
4
Евсеев: «Со «Спартаком» главное сыграть в свой футбол»
2017.09.29 06:54
3
Бавин не разглядел положительных моментов в своей игре против «СКА-Хабаровска»
2017.09.12 06:41
Евсеев: «Урал» ждал от ЦСКА большего»
2017.08.20 11:41
6
Алексей Евсеев: «Мой переход из «Зенита» в «Урал» – шаг вперед»
2017.07.06 20:27
4
Игрок «Зенита» Евсеев перешел в «Урал»
2017.07.05 17:11
4
Хавбек «Зенита-2» Евсеев перейдет в «Урал»
2017.06.27 13:07
3
Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в «Уфе»
2017.04.02 22:23
2
Алексей Евсеев назвал сборы Спаллетти самыми тяжелыми в своей карьере
2017.01.25 12:18
2
Видео
Голы Березуцкого и Дзюбы – в десятке самых красивых мячей сборных России в 2016 году
2016.12.27 13:07
4
Молодежная сборная России забила три мяча, но проиграла немецкой сборной
2016.10.07 21:16
5
Луческу: «Отзаявили Джорджевича, Йовановича и Евсеева, чтобы у них была практика»
2016.08.04 12:55
Йованович и Евсеев исключены из заявки «Зенита» на чемпионат России
2016.08.03 15:16
9
Евсеев: «При Луческу у нас стало больше комбинаций»
2016.07.07 08:47
4
Евсеев выбыл из строя на неопределенный срок из-за перелома
2015.11.29 15:15
2
Видео
Евсеев получил красную карточку и травму, проведя на поле восемь минут
2015.11.28 19:24
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