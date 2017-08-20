Евсеев: «Урал» ждал от ЦСКА большего»

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал игру команды с ЦСКА в 7-м туре РФПЛ. Клуб из Екатеринбурга сыграл вничью с армейцами со счетом 0:0.

«Считаю, что ЦСКА — хороший соперник. Сыграли с ними вничью, но могли выиграть — у нас был хороший момент, когда Юра Бавин мог забить. У них тоже, конечно, были моменты, поэтому я считаю, что ничья — справедливый итог.

Мы ждали от ЦСКА большего, думаю, они от себя тоже большего ждали. Мы так хорошо сыграли, что не дали им ничего сделать», — сказал Евсеев.

«Урал» после семи сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.