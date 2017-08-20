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    Евсеев: «Урал» ждал от ЦСКА большего»

    Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал игру команды с ЦСКА в 7-м туре РФПЛ. Клуб из Екатеринбурга сыграл вничью с армейцами со счетом 0:0.

    «Считаю, что ЦСКА — хороший соперник. Сыграли с ними вничью, но могли выиграть — у нас был хороший момент, когда Юра Бавин мог забить. У них тоже, конечно, были моменты, поэтому я считаю, что ничья — справедливый итог.

    Мы ждали от ЦСКА большего, думаю, они от себя тоже большего ждали. Мы так хорошо сыграли, что не дали им ничего сделать», — сказал Евсеев.

    «Урал» после семи сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2017 11:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2017, 05:03

      ЦСКА еще в среду ответный матч, а он важнее игры с Уралом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 августа 2017, 13:20

      ты бы побегал через три дня на четвёртый в течении месяца,а из этих трёх дней как минимум один в самолёте..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      artem271211 > за ЦСКА с 1980г 20 августа 2017, 14:40

      Ты посмотри как англичане играют.играют и не стонут.

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > artem271211 21 августа 2017, 19:08

      А ты не пробовал сравнить английский фунт с российским рублём? Что получится?

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > artem271211 21 августа 2017, 19:10

      ЦСКА тоже не стонет.. Просто в Англии все в одинаковых условиях,а у нас нет..Вопросы есть? Вопросов нет..

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 августа 2017, 12:01

      забыл, что ЦСКА 23-го игра в лиге чемпионов?

      3
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