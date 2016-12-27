Голы Березуцкого и Дзюбы – в десятке самых красивых мячей сборных России в 2016 году

РФС представил десять самых красивых голов, которые были забиты сборными России в 2016 году.

Стоит отметить, что в десятку красивейших голов попал точный удар головой Василия Березуцкого в матче группового этапа Евро-2016 против англичан (1:1), а также забитый мяч Артема Дзюбы в товарищеской игре против Коста-Рики (3:4).

В рейтинг также попали голы Елены Морозовой и Екатерины Пантюхиной (женская сборная), Виталия Лысцова и Алексея Евсеева (молодежная сборная), Ивана Галанина и Максима Кутового (юношеская сборная), Алексея Макарова (пляжная сборная), Сергея Абрамова (мини-футбольная сборная).

Все голы можно посмотреть здесь.