Список изменений в правилах в новом сезоне РПЛ

Издание «МЯЧ RU» составило список изменений в правилах, которые будут применяться в новом сезоне РПЛ.

«5 секунд на ввод мяча в игру. Правило актуально и при свободных ударах и при аутах.

Также лимит в 10 секунд будет во время замены.

Покидающие поле для оказания медицинской помощи футболисты до минуты проведут вне игры. Есть исключения: например, если игрок соперника получил желтую или красную, при замене или назначении пенальти. Правило не применяется к вратарям.

Расширены функции ВАР. Теперь ассистент сможет включаться при второй желтой или если карточка показана не тому игроку. Еще будут смотреть ошибки при назначении угловых.

В России все еще можно прикрывать рот рукой или футболкой. А вот за демонстративный уход с поля теперь грозит красная карточка.

Игрокам разрешили носить аксессуары, если они надежно закреплены, закрыты и безопасны для окружающих.

Усовершенствована система определения офсайда. Речь про «новые алгоритмы определения крайних точек, которые позволят использовать ракурсы с разных камер – в зависимости от того, с какой лучше виден тот или иной игрок».

С 1 июля действует новый лимит на легионеров: не более 12 иностранцев в заявке (было 13) и 7 на поле (было 8)».