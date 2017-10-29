Алексей Евсеев: «Уралу» хотелось бы повторить путь «Лестера»

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев, отметившийся голом в ворота «Амкара» (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России, рассказал о планах команды в нынешнем сезоне.

Отметим, что на данный момент екатеринбуржцы занимают в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.

«В раздевалке мы вообще не разговариваем про положение в турнирной таблице. Готовимся к каждому сопернику серьезно, работаем с полной самоотдачей. Таблицу абсолютно не обсуждаем.

Если честно, я не понимаю, как можно начинать сезон с целью не вылететь. Раньери вот тоже говорил, что главная цель «Лестера» — не вылететь из английской премьер-лиги. А потом, как известно, они стали чемпионами. Не знаю, насколько мы готовы повторить путь «Лестера», но очень бы этого хотелось», – цитирует Евсеева oblgazeta.ru.