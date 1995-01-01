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    «Урал» продлил контракт с полузащитником Евсеевым

    «Урал» объявил о заключении нового соглашения с хавбеком Алексеем Евсеевым.

    Стороны продлили контракт до лета 2023 года.

    «Желаем Алексею регулярной игровой практики, победных матчей и красивых голов!» – говорится в пресс-релизе клуба.

    • 27-летний Евсеев выступает за «Урал» с августа 2020 года.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: сайт «Урала»

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