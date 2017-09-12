Бавин не разглядел положительных моментов в своей игре против «СКА-Хабаровска»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин критически отнесся к своей игре в матче девятого тура российской Премьер-лиги со «СКА-Хабаровском». По его словам, учитывая результат этой встречи, команда не смогла выполнить установку тренера на матч.

Игра девятого тура российской Премьер-лиги «Урал» – «СКА-Хабаровск» закончилась со счетом 1:1.

– В этот раз я играл ближе к атаке. Не забил, не отдал голевую передачу. Команда не выиграла. Поэтому оцениваю плохо, конечно. Ничего положительного.

– На поле ты близко располагался с Алексеем Евсеевым. Насколько комфортно вам играть вместе?

– Сейчас такая ситуация, что выбыла пара футболистов из-за травм. Тренерский состав выбрал такое сочетание. Мы с ним знакомы, хотя раньше играли в опорной зоне. В принципе, от нас требовалось созидать, обострять, создавать моменты. Повторюсь, мы сегодня не сумели одержать победу, значит, установку не выполнили и плохо сыграли.

– «Урал» много атакует, но в завершающей фазе не хватает ударов. В чем причина?

– Разные моменты. Нехватка хладнокровия в завершающей стадии. Вроде и прострелы есть, но никто не идет замыкать. Не знаю, с чем это связано. Вроде все хорошо на тренировках получается. Сегодня у соперника три центральных защитника было. Мы с Евсеевым в центре играли. У нас были подходы к воротам, но почему-то не можем забить.

– Сегодня впервые в стартовом составе вышел Петрус Бумаль. А как его приняли в коллективе?

– Это квалифицированный игрок, кандидат в сборную Камеруна. Думаю, с хорошим футболистом всегда легко найти общий язык. У нас в команде почти все на английском говорят, а он парень общительный, разносторонний. В общении и в понимании нет ничего сложного.