Бывший игрок «Урала» ответил, страшен ли в гневе президент клуба Иванов

Бывший полузащитник «Урала» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от президента клуба Григория Иванова.

– Для вас было необычно, что президент «Урала» Григорий Иванов тоже сидел на скамейке запасных?

– Сначала это было в новинку, а потом уже привыкаешь. Все знают, что он очень эмоциональный человек. Иногда даже не все замечаешь и пропускаешь мимо ушей, что он кричит.

– Иванов часто «пихал» игрокам?

– Он не «пихал». Это у него эмоции. Они лезут наружу, он их высказывает. Может и кричать на поле, и зайти в раздевалку, обнять и поговорить с человеком.

– Иванов страшен в гневе?

– Нормально. Хороший мужик. Он может приехать на базу, спросить, как дома и что надо.