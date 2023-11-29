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  • Бывший игрок «Урала» ответил, страшен ли в гневе президент клуба Иванов

Бывший игрок «Урала» ответил, страшен ли в гневе президент клуба Иванов

29 ноября 2023, 09:07

Бывший полузащитник «Урала» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от президента клуба Григория Иванова.

– Для вас было необычно, что президент «Урала» Григорий Иванов тоже сидел на скамейке запасных?

– Сначала это было в новинку, а потом уже привыкаешь. Все знают, что он очень эмоциональный человек. Иногда даже не все замечаешь и пропускаешь мимо ушей, что он кричит.

– Иванов часто «пихал» игрокам?

– Он не «пихал». Это у него эмоции. Они лезут наружу, он их высказывает. Может и кричать на поле, и зайти в раздевалку, обнять и поговорить с человеком.

– Иванов страшен в гневе?

– Нормально. Хороший мужик. Он может приехать на базу, спросить, как дома и что надо.

  • Евсеев выступал в «Урале» с лета 2017 и до конца 2018 года, а также с лета 2020-го по лето 2022 года.
  • Сейчас защитник выступает в ивановском «Текстильщике».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий Евсеев Алексей
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