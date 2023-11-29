Бывший игрок «Урала» ответил, страшен ли в гневе президент клуба Иванов

Бывший полузащитник «Урала» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от президента клуба Григория Иванова.
– Для вас было необычно, что президент «Урала» Григорий Иванов тоже сидел на скамейке запасных?
– Сначала это было в новинку, а потом уже привыкаешь. Все знают, что он очень эмоциональный человек. Иногда даже не все замечаешь и пропускаешь мимо ушей, что он кричит.
– Иванов часто «пихал» игрокам?
– Он не «пихал». Это у него эмоции. Они лезут наружу, он их высказывает. Может и кричать на поле, и зайти в раздевалку, обнять и поговорить с человеком.
– Иванов страшен в гневе?
– Нормально. Хороший мужик. Он может приехать на базу, спросить, как дома и что надо.
- Евсеев выступал в «Урале» с лета 2017 и до конца 2018 года, а также с лета 2020-го по лето 2022 года.
- Сейчас защитник выступает в ивановском «Текстильщике».
Источник: «РБ Спорт»