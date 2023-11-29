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    • Бывший игрок «Урала» ответил, страшен ли в гневе президент клуба Иванов

    Бывший игрок «Урала» ответил, страшен ли в гневе президент клуба Иванов

    Бывший полузащитник «Урала» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от президента клуба Григория Иванова.

    – Для вас было необычно, что президент «Урала» Григорий Иванов тоже сидел на скамейке запасных?

    – Сначала это было в новинку, а потом уже привыкаешь. Все знают, что он очень эмоциональный человек. Иногда даже не все замечаешь и пропускаешь мимо ушей, что он кричит.

    – Иванов часто «пихал» игрокам?

    – Он не «пихал». Это у него эмоции. Они лезут наружу, он их высказывает. Может и кричать на поле, и зайти в раздевалку, обнять и поговорить с человеком.

    – Иванов страшен в гневе?

    – Нормально. Хороший мужик. Он может приехать на базу, спросить, как дома и что надо.

    • Евсеев выступал в «Урале» с лета 2017 и до конца 2018 года, а также с лета 2020-го по лето 2022 года.
    • Сейчас защитник выступает в ивановском «Текстильщике».

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    Источник: «РБ Спорт»

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