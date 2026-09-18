Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Евсеев - статистика

Муром
30 марта 1994 (32), Санкт-Петербург
#94 | Полузащитник
184 см
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
3
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Звезда
0 : 3
18.09.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Муром
4 : 0
13.09.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Чертаново
1 : 2
09.08.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Муром
3 : 1
02.08.2026
Космос
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
1 : 2
25.07.2026
Муром
60' - 90'
62'
62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
1' - 60'
46'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Космос
0 : 1
12.04.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Муром
0 : 3
05.04.2026
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Череповец
0 : 2
29.03.2026
Муром
Был в запасе
Главные новости
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
5
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
1
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
3
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
1
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+