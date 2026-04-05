Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Муром - Динамо СПб: обзор матча 05 апреля 2026

Муром
05.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
0 : 3
Завершен
Динамо СПб
46' О. Попов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Муром - Динамо СПб
Завершен
46'
ГОЛ! 0:1! Омар Попов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Муром
85
Никита Жеймо
ВР
15
Евгений Ливаднов
ЛЗ
7
Расиль Асайдулин
ЛЗ
2
Руслан Бабаян
ЛЗ
23
Умар Магомедбеков
ПЗ
55
Аликади Саидов
ПЗ
21
Ислам Оразаев
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЛП
5
Никита Сергеев
ЦП
89
Данил Шаталов
ПП
9
Гаджимурад Абдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
24
Андрей Орлов
ЛЗ
44
Вячеслав Демин
ЛЗ
5
Максим Полковников
ПЗ
15
Александр Масалов
ПЗ
23
Дмитрий Бородин
ЛП
21
Владислав Шепелев
ЦП
11
Ризван Умаров
ЦП
77
Роман Торосян
ПП
6
Азиз Газиев
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Муром
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
7
Владислав Игнатенко
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
77
Максим Андреев
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
Динамо СПб
52
Виталий Хабаров
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
9
Омар Попов
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
3-2-3-1
85
Жеймо
55
Саидов
15
Ливаднов
7
Асайдулин
2
Бабаян
21
Оразаев
22
Дворецков
5
Сергеев
89
Шаталов
9
Абдуллаев
4-4-2
86
Рыбиков
15
Масалов
5
Полковников
24
Орлов
44
Демин
77
Торосян
21
Шепелев
11
Умаров
23
Бородин
21
Баев
6
Газиев
Остались в запасе
Муром
Динамо СПб
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
7
Владислав Игнатенко
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
77
Максим Андреев
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
52
Виталий Хабаров
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
9
Омар Попов
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
7
Владислав Игнатенко
ЦЗ
10
Шамиль Саадуев
ЦЗ
68
Эльвин Данилов
ЦЗ
77
Максим Андреев
ЦЗ
91
Никита Завьялов
ЦЗ
1
Егор Седов
ЦЗ
81
Кирилл Рощин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦЗ
99
Антон Пенчелюзов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
Остались в запасе
52
Виталий Хабаров
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
9
Омар Попов
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Мирошниченко
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Муром - Динамо СПб
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
11
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
2
4
Информация о матче
Главный судья:
A. Meshkov
Стадион:
им. Виктора Лосева
Новости команд
Все
Муром
Динамо СПб
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Луки-Энергия» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Муром» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.40
30 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Муром
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия
2 : 1
07.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+