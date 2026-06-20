21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Иркутск» и «Динамо СПб».

«Иркутск»

Иркутский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице (10 очков после 11 туров). Команда испытывает серьeзные проблемы в обороне: пропускает в 11 последних матчах подряд, в среднем 1.40 гола за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Атака при этом стабильна – 1.40 гола в среднем за тот же период (также семь голов). В прошлом туре была одержана выездная победа над «Череповцом» (2:1). Лучший бомбардир Иван Яковлев забил пять мячей. Хозяева умеют забивать, но их защита остаeтся крайне ненадeжной.

«Динамо СПб»

Петербургское «Динамо» уверенно лидирует в турнирной таблице с 28 очками после 11 туров. Команда находится в фантастической форме: пять побед подряд, забивает в пяти последних матчах. Атака питерцев действует результативно – в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Оборона выглядит образцово – всего 0.20 пропущенных в среднем за тот же период (один гол в пяти матчах). В прошлом туре была одержана победа над «Динамо Вологда» (1:0). Гости являются абсолютными фаворитами.

Факты о командах

«Иркутск»

11-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Иван Яковлев (5)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 11 последних матчах

Забивают в 4 последних матчах

«Динамо СПб»

1-е место, 28 очков, лучший бомбардир: Виталий Хабаров (4)

За 5 матчей: 1.80 забито, 0.20 пропущено

5 побед подряд

Забивают в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Иркутск» – «Динамо СПб»

«Динамо СПб» подходит к матчу в великолепной форме и практически не пропускает. «Иркутск» регулярно забивает, но его оборона оставляет желать лучшего. Гости обязаны побеждать, и с высокой вероятностью сделают это с сухим счeтом. Учитывая надeжную защиту петербуржцев и слабую оборону хозяев, ставка на победу «Динамо» с форой выглядит обоснованной. Тотал голов, скорее всего, не превысит 2.5, так как питерцы редко пропускают.

Рекомендованные ставки