Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иркутск - Динамо СПб: обзор матча 21 июня 2026

Иркутск
21.06.2026, воскресенье, 10:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
0 : 4
Завершен
Динамо СПб
30' А. Баев 35' А. Масалов (П) 50' Д. Бородин 90+4' В. Хабаров (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иркутск - Динамо СПб
Завершен
90' +4
ГОЛ с пенальти! 0:4! Виталий Хабаров
Желтая карточка
Кирилл Чернявский
90' +3
Желтая карточка
Дмитрий Икованюк
89'
Замена
Кирилл Фурман ️️️️➡️️ Александр Усов
87'
Замена
Даниил Канхарей ️️️️➡️️ Иван Хлебородов
87'
Замена
Владислав Нагорный ️️️️➡️️ Владислав Луташев
87'
82'
Замена
Артур Кошман ️️️️➡️️ Роман Торосян
82'
Замена
Дмитрий Курошев ️️️️➡️️ Дмитрий Бородин
74'
Замена
Илья Кубышкин ️️️️➡️️ Владислав Шепелев
Замена
Максим Степин ️️️️➡️️ Иван Яковлев
74'
69'
Замена
Егор Глухов ️️️️➡️️ Георгий Макаров
Замена
Виктор Антонюк ️️️️➡️️ Арсений Лаврентьев
53'
50'
ГОЛ! 0:3! Дмитрий Бородин
Пас отдал Георгий Макаров
46'
Замена
Омар Попов ️️️️➡️️ Алексей Баев
40'
Желтая карточка
Виталий Хабаров
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Александр Масалов
30'
ГОЛ! 0:1! Алексей Баев
Желтая карточка
Александр Усов
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
8
Дмитрий Икованюк
ЛЗ
23
Федор Мотовилов
ЛЗ
2
Алексей Найденов
ЛЗ
34
Александр Усов
ПЗ
10
Егор Перевозников
ПЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
11
Владислав Луташев
ЛП
18
Иван Хлебородов
ЦП
7
Арсений Лаврентьев
ПП
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
44
Вячеслав Демин
ЛЗ
77
Роман Торосян
ЛЗ
5
Максим Полковников
ПЗ
24
Андрей Орлов
ПЗ
21
Владислав Шепелев
ПЗ
52
Виталий Хабаров
ЛП
10
Георгий Макаров
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ПП
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Иркутск
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
2
Владислав Нагорный
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
99
Виктор Антонюк
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
47
Кирилл Фурман
ЦЗ
Динамо СПб
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
87
Артур Кошман
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
9
Омар Попов
ЦЗ
3-2-3-1
25
Чернявский
10
Перевозников
8
Икованюк
23
Мотовилов
2
Найденов
5
Полоротов
11
Луташев
18
Хлебородов
7
Лаврентьев
33
Яковлев
3-2-3-1
86
Рыбиков
24
Орлов
15
Масалов
44
Демин
21
Шепелев
77
Торосян
23
Бородин
10
Макаров
52
Хабаров
21
Баев
33
Яковлев
9
Степин
9
Степин
33
Яковлев
11
Луташев
2
Нагорный
2
Нагорный
11
Луташев
7
Лаврентьев
99
Антонюк
99
Антонюк
7
Лаврентьев
18
Хлебородов
20
Канхарей
20
Канхарей
18
Хлебородов
34
Усов
47
Фурман
47
Фурман
34
Усов
23
Бородин
41
Курошев
41
Курошев
23
Бородин
77
Торосян
87
Кошман
87
Кошман
77
Торосян
10
Макаров
17
Глухов
17
Глухов
10
Макаров
21
Шепелев
13
Кубышкин
13
Кубышкин
21
Шепелев
21
Баев
9
Попов
9
Попов
21
Баев
Остались в запасе
Иркутск
Динамо СПб
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
95
Георгий Королев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Иркутск - Динамо СПб
3
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
13
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
3
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Иркутск
Динамо СПб
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Иркутск
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+