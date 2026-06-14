Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Череповец - Иркутск: обзор матча 14 июня 2026

Череповец
14.06.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
1 : 2
Завершен
Иркутск
90+5' Д. Березов
23' Ф. Мотовилов 43' А. Полоротов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Череповец - Иркутск
Завершен
ГОЛ! 1:2! Давид Березов
Пас отдал Роман Ткачев
90' +5
90' +4
Замена
Виктор Антонюк ️️️️➡️️ Егор Перевозников
87'
Замена
Даниил Канхарей ️️️️➡️️ Иван Яковлев
87'
Замена
Максим Степин ️️️️➡️️ Арсений Лаврентьев
Замена
Олег Кринкин ️️️️➡️️ Леон Айба
80'
Замена
Михаил Карамышев ️️️️➡️️ Елисей Снегирев
80'
Замена
Роман Ткачев ️️️️➡️️ Валерий Ганус
80'
65'
Желтая карточка
Александр Усов
61'
Желтая карточка
Егор Перевозников
Замена
Антон Балашов ️️️️➡️️ Дмитрий Серебряков
60'
43'
ГОЛ! 0:2! Антон Полоротов
Пас отдал Федор Мотовилов
23'
ГОЛ! 0:1! Федор Мотовилов
Пас отдал Владислав Луташев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Череповец
1
Андрей Пыркин
ВР
15
Давид Березов
ЛЗ
30
Алексей Усанов
ЛЗ
20
Елисей Снегирев
ЛЗ
27
Даниял Гаджиев
ЦЗ
3
Валерий Ганус
ПЗ
47
Дмитрий Серебряков
ПЗ
7
Мирон Беляев
ПЗ
77
Эльнур Халыгов
ЦП
9
Леон Айба
ЦФ
11
Кирилл Кульков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
2
Алексей Найденов
ЛЗ
34
Александр Усов
ЛЗ
10
Егор Перевозников
ЛЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
8
Дмитрий Икованюк
ПЗ
23
Федор Мотовилов
ПЗ
33
Иван Яковлев
ЛП
7
Арсений Лаврентьев
ЦП
18
Иван Хлебородов
ПП
11
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Череповец
13
Михаил Зыков
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Иркутск
47
Кирилл Фурман
ЦЗ
20
Даниил Канхарей
ЦЗ
99
Виктор Антонюк
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
2
Владислав Нагорный
ЦЗ
9
Максим Степин
ЦЗ
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
3-2-1-2
1
Пыркин
15
Березов
30
Усанов
27
Гаджиев
20
Снегирев
7
Беляев
77
Халыгов
11
Кульков
9
Айба
3-2-3-1
25
Чернявский
8
Икованюк
2
Найденов
34
Усов
23
Мотовилов
10
Перевозников
18
Хлебородов
7
Лаврентьев
33
Яковлев
11
Луташев
3
Ганус
36
Ткачев
36
Ткачев
3
Ганус
20
Снегирев
2
Карамышев
2
Карамышев
20
Снегирев
9
Айба
8
Кринкин
8
Кринкин
9
Айба
47
Серебряков
10
Балашов
10
Балашов
47
Серебряков
33
Яковлев
20
Канхарей
20
Канхарей
33
Яковлев
10
Перевозников
99
Антонюк
99
Антонюк
10
Перевозников
7
Лаврентьев
9
Степин
9
Степин
7
Лаврентьев
Остались в запасе
Череповец
Иркутск
13
Михаил Зыков
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
47
Кирилл Фурман
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
2
Владислав Нагорный
ЦЗ
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
Главный тренер
Илья Кунгуров
Остались в запасе
13
Михаил Зыков
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Остались в запасе
47
Кирилл Фурман
ЦЗ
77
Даниил Ким
ЦЗ
2
Владислав Нагорный
ЦЗ
35
Артем Колобашкин
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Илья Кунгуров
Статистика матча Череповец - Иркутск
2
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
10
8
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
A. Morozan
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Череповец
Иркутск
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Череповец
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+