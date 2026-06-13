14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Череповец» и «Иркутск».

«Череповец»

Череповецкий клуб занимает пятое место в турнирной таблице (19 очков после 10 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в девяти последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Илья Анциферов уже отметился семью мячами. Оборона при этом действует ненадeжно – пропущено 10 голов за пять матчей (2.00 в среднем). В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Динамо Вологда» (2:2). Хозяева имеют хорошие шансы на победу благодаря своей результативности.

«Иркутск»

Иркутский клуб располагается на 14-м месте (7 очков после 10 туров). Команда находится в кризисной форме: не может выиграть в пяти последних гостевых матчах, пропускает в десяти последних встречах. Атака приносит 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах), причeм иркутяне забивают в трeх последних матчах. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья со «Звездой» СПб (1:1). Гости умеют забивать, но их защита остаeтся главной проблемой.

Факты о командах

«Череповец»

5-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Илья Анциферов (7)

За 5 матчей: 1.80 забито, 2.00 пропущено

Забивают в 9 последних матчах

«Иркутск»

14-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Иван Яковлев (5)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено

Пропускают в 10 последних матчах

Забивают в 3 последних матчах

5 гостевых матчей без побед

Прогноз на матч «Череповец» – «Иркутск»

«Череповец» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной атакующей игре и позиции в таблице. Гости, несмотря на слабую оборону, регулярно забивают. Учитывая проблемы хозяев в обороне, а также способность Иркутска отличаться, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной. Победа «Череповца» при этом остаeтся наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки