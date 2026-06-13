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«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6

13 июня 2026 9:17
Череповец - Иркутск
14 июн. 2026, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
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1.60
Победа «Череповца»
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Череповец» и «Иркутск».

«Череповец»

Череповецкий клуб занимает пятое место в турнирной таблице (19 очков после 10 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: забивает в девяти последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Илья Анциферов уже отметился семью мячами. Оборона при этом действует ненадeжно – пропущено 10 голов за пять матчей (2.00 в среднем). В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Динамо Вологда» (2:2). Хозяева имеют хорошие шансы на победу благодаря своей результативности.

«Иркутск»

Иркутский клуб располагается на 14-м месте (7 очков после 10 туров). Команда находится в кризисной форме: не может выиграть в пяти последних гостевых матчах, пропускает в десяти последних встречах. Атака приносит 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах), причeм иркутяне забивают в трeх последних матчах. Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована ничья со «Звездой» СПб (1:1). Гости умеют забивать, но их защита остаeтся главной проблемой.

Факты о командах

«Череповец»

  • 5-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Илья Анциферов (7)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 2.00 пропущено
  • Забивают в 9 последних матчах

«Иркутск»

  • 14-е место, 7 очков, лучший бомбардир: Иван Яковлев (5)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.40 пропущено
  • Пропускают в 10 последних матчах
  • Забивают в 3 последних матчах
  • 5 гостевых матчей без побед

Прогноз на матч «Череповец» – «Иркутск»

«Череповец» выглядит явным фаворитом благодаря стабильной атакующей игре и позиции в таблице. Гости, несмотря на слабую оборону, регулярно забивают. Учитывая проблемы хозяев в обороне, а также способность Иркутска отличаться, ставка на голы с обеих сторон выглядит обоснованной. Победа «Череповца» при этом остаeтся наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Череповца» – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – да

1.60
Победа «Череповца»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Иркутск Череповец
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