7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо» Вологда и «Череповец».

«Динамо» Вологда

Вологжане подходят к матчу в неплохой форме: команда забивает в 3 последних матчах, атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм «Динамо» пропускает в 5 последних матчах. В прошлом туре победа над «Спартаком-2» (2:1). История встреч с «Череповцом» впечатляет: 3 победы подряд в очных матчах, причeм вологжане забивают в 4 последних встречах и не пропускают в 4 последних.

«Череповец»

Череповчане находятся в хорошей форме, особенно в гостях: команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр, забивают в 8 последних матчах. Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре победа над «Балтикой-2» (1:0). Однако история встреч с «Динамо» Вологда у «Череповца» кошмарная – 4 последних очных матча без побед.

Факты о командах

«Динамо» Вологда

7-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Данила Ежков (4)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 5 последних матчах

3 победы подряд над «Череповцом»

Не пропускают «Череповцу» в 4 последних встречах

«Череповец»

6-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Илья Анциферов (6)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Забивают в 8 последних матчах

Не проигрывают в гостях в 5 из 7 матчей

Не могут победить «Динамо» Вологда в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Динамо» Вологда – «Череповец»

«Динамо» Вологда имеет подавляющую историю встреч с «Череповцом» и играет дома. Гости в хорошей форме, но проклятие соперника может сработать вновь. Хозяева как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки