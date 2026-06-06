7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо» Вологда и «Череповец».
«Динамо» Вологда
Вологжане подходят к матчу в неплохой форме: команда забивает в 3 последних матчах, атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм «Динамо» пропускает в 5 последних матчах. В прошлом туре победа над «Спартаком-2» (2:1). История встреч с «Череповцом» впечатляет: 3 победы подряд в очных матчах, причeм вологжане забивают в 4 последних встречах и не пропускают в 4 последних.
«Череповец»
Череповчане находятся в хорошей форме, особенно в гостях: команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр, забивают в 8 последних матчах. Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре победа над «Балтикой-2» (1:0). Однако история встреч с «Динамо» Вологда у «Череповца» кошмарная – 4 последних очных матча без побед.
Факты о командах
«Динамо» Вологда
- 7-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Данила Ежков (4)
- За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено
- Забивают в 3 последних матчах
- Пропускают в 5 последних матчах
- 3 победы подряд над «Череповцом»
- Не пропускают «Череповцу» в 4 последних встречах
«Череповец»
- 6-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Илья Анциферов (6)
- За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено
- Забивают в 8 последних матчах
- Не проигрывают в гостях в 5 из 7 матчей
- Не могут победить «Динамо» Вологда в 4 последних встречах
Прогноз на матч «Динамо» Вологда – «Череповец»
«Динамо» Вологда имеет подавляющую историю встреч с «Череповцом» и играет дома. Гости в хорошей форме, но проклятие соперника может сработать вновь. Хозяева как минимум не проиграют.
Рекомендованные ставки
- «Динамо» Вологда не проиграет – коэффициент 1.4
- Тотал голов меньше 2.5