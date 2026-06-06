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«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4

06 июня 2026 9:03
Динамо Вг - Череповец
07 июн. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
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1.40
«Динамо» Вологда не проиграет
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7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо» Вологда и «Череповец».

«Динамо» Вологда

Вологжане подходят к матчу в неплохой форме: команда забивает в 3 последних матчах, атака стабильна – 1.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20 в среднем, причeм «Динамо» пропускает в 5 последних матчах. В прошлом туре победа над «Спартаком-2» (2:1). История встреч с «Череповцом» впечатляет: 3 победы подряд в очных матчах, причeм вологжане забивают в 4 последних встречах и не пропускают в 4 последних.

«Череповец»

Череповчане находятся в хорошей форме, особенно в гостях: команда не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр, забивают в 8 последних матчах. Оборона пропускает 1.60 в среднем. В прошлом туре победа над «Балтикой-2» (1:0). Однако история встреч с «Динамо» Вологда у «Череповца» кошмарная – 4 последних очных матча без побед.

Факты о командах

«Динамо» Вологда

  • 7-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Данила Ежков (4)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • 3 победы подряд над «Череповцом»
  • Не пропускают «Череповцу» в 4 последних встречах

«Череповец»

  • 6-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Илья Анциферов (6)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено
  • Забивают в 8 последних матчах
  • Не проигрывают в гостях в 5 из 7 матчей
  • Не могут победить «Динамо» Вологда в 4 последних встречах

Прогноз на матч «Динамо» Вологда – «Череповец»

«Динамо» Вологда имеет подавляющую историю встреч с «Череповцом» и играет дома. Гости в хорошей форме, но проклятие соперника может сработать вновь. Хозяева как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • «Динамо» Вологда не проиграет – коэффициент 1.4
  • Тотал голов меньше 2.5

1.40
«Динамо» Вологда не проиграет
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
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