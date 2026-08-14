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«Кайрат» – «Улытау»: кто победит в матче 9-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

14 августа 2026 10:57
Кайрат - Улытау
15 авг. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
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2.07
победа «Кайрата» с форой (-1,5)
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Матч 9-го тура казахстанской Премьер-лиги между алматинским «Кайратом» и «Улытау» пройдет 15 августа в Алматы. Хозяева располагаются на 2-м месте с 45 очками и имеют феноменальную домашнюю форму – они не проигрывают в 11 из 12 последних матчей на своем поле. Гости идут на 7-й строчке с 28 баллами, но испытывают серьезные проблемы на выезде – они не выигрывают в восьми последних гостевых матчах лиги. Встречаются команды с разными целями и настроением: «Кайрат» борется за чемпионство, а «Улытау» пытается сохранить место в верхней половине таблицы. Кто же сумеет взять верх – лидер, который продолжит свою домашнюю серию, или гости, которые прервут свою неудачную выездную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Кайрата» говорит их впечатляющая домашняя форма и стабильная игра в атаке. Алматинский клуб не проигрывает в 11 из 12 последних матчей на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. В очных встречах с «Улытау» хозяева также имеют преимущество – они забивают в трех последних матчах против этого соперника. В среднем за последние пять игр «Кайрат» забивает 0,60 гола, что не впечатляет, но его защита пропускает всего 0,80 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. Кроме того, «Улытау» пропускает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 1,20 гола, что дает «Кайрату» шанс реализовать свои моменты. В Лиге чемпионов «Кайрат» уступил «Левски» (0-1 и 0-1), но в чемпионате команда на ходу, и домашний матч против не самого сильного соперника – отличная возможность для победы.

«Улытау» подходит к матчу с серьезными проблемами на выезде. Команда не выигрывает в восьми последних гостевых матчах Премьер-лиги, а в атаке выглядит слабо – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола. В последнем туре «Улытау» сыграл вничью с «Каспием» (1-1), а до этого уступил «Астане» (0-2) и «Иртышу Павлодар» (1-2). Защита гостей также небезупречна – они пропускают в четырех последних матчах, а их выездная статистика удручающая. Против такого соперника, как «Кайрат», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их проблемы в нападении.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Кайрата». Хозяева сильны дома, имеют надежную защиту и играют против соперника, который слаб на выезде и редко забивает. Ожидается, что «Кайрат» продолжит свою домашнюю серию и добьется уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Кайрат» имеет преимущество: команда забивает в трех последних матчах против «Улытау» и не проигрывает на своем поле в последних встречах. Текущая форма «Кайрата» дома впечатляет (11 матчей без поражений из 12), тогда как «Улытау» слаб на выезде (восемь матчей без побед). Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Кайрат» выглядит явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 3 (75%)
Ничьих - 1 (25%)
Побед - 0 (0%)
9
Забитых мячей
3
2.25
В среднем за матч
0.75
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Улытау
1 : 4
03.05.2025
Кайрат
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
1 : 1
10.05.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кайрат
3 : 1
15.08.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
1 : 1
10.05.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
1 : 0
02.08.2025
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Улытау
1 : 4
03.05.2025
Кайрат

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Кайрата» с разницей минимум в два мяча. Хозяева имеют феноменальную домашнюю форму (11 матчей без поражений из 12), надежную защиту (0,80 пропущенного гола за игру) и играют против соперника, который слаб на выезде (восемь матчей без побед) и редко забивает. Ожидаем, что «Кайрат» продолжит свою победную серию дома и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Кайрата» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.07.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кайратом» и «Улытау» состоится 15 августа 2026 года в Алматы и начнется в 17-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Кайрат» – «Улытау»: кто победит в матче 9-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

2.07
победа «Кайрата» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Улытау Кайрат
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