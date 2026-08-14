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«Женис» – «Жетысу»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

14 августа 2026 10:58
Женис - Жетысу
15 авг. 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
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2.03
Победа «Жениса»
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Матч 22-го тура казахстанской Премьер-лиги между «Женисом» и «Жетысу» пройдет 15 августа в Астане на стадионе «Астана Арена». Хозяева располагаются на 9-м месте с 23 очками, тогда как гости идут на 14-й строчке с 19 баллами. Женис имеет явное преимущество в очных встречах – он не проигрывает в пяти последних матчах против этого соперника, а также забивает в семи из восьми последних игр. Жетысу, напротив, не выигрывает в шести последних матчах и демонстрирует слабую атаку. Однако «Женис» часто играет вничью на домашнем стадионе – четыре последние игры завершились ничьей. Сможет ли «Женис» прервать домашнюю серию ничьих и взять три очка, или «Жетысу» наберет очки в гостях и прервет свою неудачную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Жениса» говорит их успешная статистика очных встреч и текущая форма соперника. Астанинский клуб не проигрывает в пяти последних матчах против «Жетысу» и забивает в семи из восьми последних игр с этим соперником. В среднем за последние пять игр «Женис» забивает 1,00 гола, а его защита пропускает 1,40 гола. Кроме того, гости находятся в кризисной форме: «Жетысу» не выигрывает в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает всего 0,40 гола и пропускает 2,00 гола. В последнем туре «Жетысу» потерпел разгром от «Ордабасы» (0-4), а до этого уступил «Кызыл-Жару» (1-2) и «Окжетпесу» (0-2). При такой слабой атаке и ненадежной защите гостям будет крайне сложно прервать свою безвыигрышную серию в гостях.

«Жетысу» подходит к матчу с серьезными проблемами, но может рассчитывать на то, что «Женис» часто играет вничью дома – четыре последние домашние игры хозяев завершились ничьей. В атаке гости слабы, но их защита пропускает в среднем 2,00 гола за игру, что дает «Женису» возможность забить. Однако «Жетысу» вряд ли сможет сам отличиться, учитывая, что они забивают всего 0,40 гола в среднем за последние пять игр. В очных встречах гости не побеждают «Женис» с 2024 года, что добавляет им психологического давления.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Жениса». Хозяева играют дома, имеют историческое преимущество и встречаются с соперником, который находится в кризисе и слабо забивает. Несмотря на серию ничьих на своем поле, «Женис» имеет все шансы прервать ее и взять три очка.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Женис» имеет преимущество: команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Жетысу» и забивает в семи из восьми последних встреч. Текущая форма «Жетысу» катастрофична – шесть матчей без побед, слабая атака и ненадежная защита. «Женис» дома часто играет вничью, но против такого соперника, как «Жетысу», у него есть реальный шанс прервать эту серию. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, хозяева являются фаворитами.

Личные встречи
Побед - 4 (67%)
Ничьих - 2 (33%)
Побед - 0 (0%)
13
Забитых мячей
6
2.17
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Женис
4 : 1
15.08.2026
Жетысу
Самая крупная ничья
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
2 : 2
16.06.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Женис
4 : 1
15.08.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
2 : 3
09.05.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
3 : 1
13.07.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
0 : 0
05.04.2025
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Женис
1 : 0
19.10.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
2 : 2
16.06.2024
Женис
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Жениса». Хозяева имеют преимущество в очных встречах (пять матчей без поражений), стабильно забивают «Жетысу» и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, напротив, находятся в кризисе (шесть матчей без побед), слабо забивают (0,40 гола за игру) и много пропускают (2,00 гола за игру). Ожидаем, что «Женис» использует свое преимущество и добьется победы, которая позволит ему подняться в таблице. Ставка: победа «Жениса» с коэффициентом 2,03.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Женисом» и «Жетысу» состоится 15 августа 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 16-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Женис» – «Жетысу»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027

2.03
Победа «Жениса»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Женис
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