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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Женис - Жетысу
Женис - Жетысу: обзор матча 19 октября 2024
Женис
19.10.2024, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Жетысу
55'
З. Тевзадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Женис - Жетысу
Замена
Б. Айтбаев
️️️️
А. Сантос
90'
+2
83'
Замена
Е. Ткаченко
️️️️
К. Кучинский
83'
Замена
Д. Усенов
️️️️
А. Шрамченко
Замена
Я. Труфанов
️️️️
G. Pantsulaia
83'
59'
Желтая карточка
Р. Болов
ГОЛ! 1:0!
З. Тевзадзе
55'
49'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Жумабек
Замена
Д. Гречихо
️️️️
Л. Будински
46'
Желтая карточка
А. Сантос
44'
22'
Желтая карточка
А. Жумабек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
27
S. Taipi
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-2
22
Лобанцев
15
Новак
5
Тевзадзе
5
12
Совет
25
Ром
32
Будински
60
11
14
19
Сантос
4-1-3-2
45
Сиукаев
19
Кучинский
5
Орынбасар
3
Чарльстон
23
Балтабеков
67
Калмырза
18
Караман
7
Мужиков
8
Шрамченко
9
Жумабек
9
Чогадзе
19
Сантос
6
Айтбаев
6
Айтбаев
19
Сантос
32
Будински
19
Гречихо
19
Гречихо
32
Будински
14
18
Труфанов
18
Труфанов
14
19
Кучинский
2
Ткаченко
2
Ткаченко
19
Кучинский
8
Шрамченко
47
Усенов
47
Усенов
8
Шрамченко
9
Жумабек
88
Болов
88
Болов
9
Жумабек
Остались в запасе
Женис
Жетысу
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Женис - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
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0 : 1
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