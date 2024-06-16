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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Женис
Жетысу - Женис: обзор матча 16 июня 2024
Жетысу
16.06.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Женис
83'
Чарльстон
90+4'
М. Чиканчи
45+7'
В. Прокопенко
87'
И. Бидзинашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Женис
ГОЛ! 2:2!
М. Чиканчи
90'
+4
87'
ГОЛ! 1:2!
И. Бидзинашвили
ГОЛ! 1:1!
Чарльстон
83'
Желтая карточка
М. Чиканчи
78'
75'
Замена
А. Манай
️️️️
В. Прокопенко
75'
Замена
Д. Гречихо
️️️️
А. Черединов
Замена
М. Чиканчи
️️️️
А. Жумабек
70'
69'
Замена
И. Бидзинашвили
️️️️
И. Зульфиу
45'
+7
ГОЛ! 0:1!
В. Прокопенко
Замена
Д. Караман
️️️️
А. Шрамченко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
16
Виктор Брага
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
5
Сергей Волков
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Жетысу
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Женис
35
Никита Калмыков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
19
Денис Гречихо
ЦП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
9
Арб Манай
ЦФ
3-4-2-1
45
Сиукаев
23
Балтабеков
4
Чадунели
3
Чарльстон
67
Калмырза
16
Брага
47
Усенов
10
Мосиашвили
8
Шрамченко
7
Мужиков
9
Жумабек
2-1-1-2
1
Анарбеков
25
Ром
5
Тевзадзе
5
Волков
23
Зульфиу
11
Черединов
19
Прокопенко
8
Шрамченко
18
Караман
18
Караман
8
Шрамченко
9
Жумабек
23
Чиканчи
23
Чиканчи
9
Жумабек
11
Черединов
19
Гречихо
19
Гречихо
11
Черединов
23
Зульфиу
18
Бидзинашвили
18
Бидзинашвили
23
Зульфиу
19
Прокопенко
9
Манай
9
Манай
19
Прокопенко
Остались в запасе
Жетысу
Женис
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
35
Никита Калмыков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
Остались в запасе
35
Никита Калмыков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Жетысу - Женис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
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