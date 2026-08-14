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«Родина» – «Акрон»: кто победит в матче 4-го тура РПЛ 2026/2027

14 августа 2026 10:11
Родина - Акрон
15 авг. 2026, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 4 тур
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2.50
Победа «Родины»
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Матч 4-го тура Российской Премьер-лиги между «Родиной» и «Акроном» пройдет 15 августа в Химках на стадионе «Арена Химки». Хозяева располагаются на 11-м месте с 3 очками, но имеют впечатляющую домашнюю статистику – они не проигрывают в девяти из десяти последних матчей на своем поле. Гости замыкают таблицу на 16-й строчке с 1 баллом и не выигрывают в шести последних матчах РПЛ, при этом их атака выглядит катастрофически слабой. Однако «Родина» сама недавно пропускала много голов, а «Акрон» в прошлом имел успешные встречи с этим соперником. Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые опираются на домашнюю поддержку и только что обыграли «Зенит», или гости, которые попытаются прервать свою неудачную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Родины» говорит их впечатляющая домашняя форма и атакующий потенциал. Московский клуб не проигрывает в девяти из десяти последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола. В предыдущем туре «Родина» сенсационно обыграла «Зенит» (2-1) на выезде, а в Кубке России разгромила «Рубин» (5-0), что подтверждает их боевой настрой. В атаке команда стабильна – она забивает в трех последних матчах. Однако защита хозяев вызывает определенные вопросы – они пропускают в среднем 1,60 гола за последние пять игр. В предыдущих матчах «Родина» уступила «Ростову» (2-4) и «Спартаку» (0-3), но домашняя поддержка и уверенная игра в атаке должны помочь им переиграть аутсайдера.

«Акрон» подходит к матчу в кризисной форме. Команда не выигрывает в шести последних матчах РПЛ, а ее атака практически не функционирует – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,20 гола. В последнем туре «Акрон» сыграл вничью с «Локомотивом» (0-0), но до этого потерпел разгромные поражения от «Рубина» (1-2) и «Зенита» (0-5). Оборона гостей также действует крайне ненадежно – они пропускают в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,40 гола. В Кубке России команда уступила «Ростову» (0-4), что подтверждает их проблемы. Против такого соперника, как «Родина», «Акрону» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат, хотя исторически они иногда успешно играли против этого соперника.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Родины». Хозяева находятся на подъеме после победы над «Зенитом», имеют отличную домашнюю форму и стабильную атаку. «Акрон» же переживает глубокий кризис, крайне слабо забивает и много пропускает. Учитывая все факторы, «Родина» выглядит явным фаворитом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях команды обменивались результатами, но последние встречи датированы 2024 годом и ранее, когда обе команды выступали в Первой лиге. Текущая форма «Родины» значительно лучше – домашняя серия без поражений, атака стабильна, тогда как «Акрон» находится в кризисе, не выигрывает в шести матчах и практически не забивает. Учитывая разницу в классе и текущей форме, «Родина» является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 1 (20%)
Ничьих - 2 (40%)
Побед - 2 (40%)
8
Забитых мячей
9
1.6
В среднем за матч
1.8
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. Первая лига, 25 тур
Родина
1 : 3
01.04.2023
Акрон
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Родина
3 : 3
15.08.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Родина
3 : 3
15.08.2026
Акрон
Россия. Первая лига, 21 тур
Акрон
0 : 2
03.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 14 тур
Родина
0 : 1
14.10.2023
Акрон
Россия. Первая лига, 25 тур
Родина
1 : 3
01.04.2023
Акрон
Россия. Первая лига, 9 тур
Акрон
2 : 2
11.09.2022
Родина

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Икер Посо
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Акрон
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
10
Кевин Аревало
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
99
Дуду Родригес
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
81
Никита Базилевский
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Волков
3
Гогличидзе
19
Тананеев
75
Мещанинов
80
Бессмертный
8
Посо
38
Мусаев
9
Максименко
17
Бакаев
77
Гарибян
10
Рейна
4-1-2-2-1
88
Гудиев
13
Бардыбахин
26
Эсковаль
19
Бокоев
21
Фернандес
15
Лончар
22
Марадишвили
80
Хосонов
69
Дмитриев
14
Железнов
11
Беншимоль
9
Максименко
49
Дятлов
49
Дятлов
9
Максименко
8
Посо
5
Егорычев
5
Егорычев
8
Посо
17
Бакаев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
17
Бакаев
10
Рейна
23
Ушатов
23
Ушатов
10
Рейна
77
Гарибян
99
Тимошенко
99
Тимошенко
77
Гарибян
11
Беншимоль
2
Роча
2
Роча
11
Беншимоль
69
Дмитриев
99
Родригес
99
Родригес
69
Дмитриев
80
Хосонов
8
Бистрович
8
Бистрович
80
Хосонов
14
Железнов
10
Аревало
10
Аревало
14
Железнов
22
Марадишвили
81
Базилевский
81
Базилевский
22
Марадишвили
Остались в запасе
Родина
Акрон
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
98
Roman Volochay
ВР
32
Игнат Тереховский
ВР
89
Денис Попенков
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
67
Никита Платон
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Срджан Благоевич
Родина
Точно не сыграют
Руслан Фищенко
ОП
Артем Сокол
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Родины». Хозяева имеют отличную домашнюю форму (не проигрывают в девяти из десяти последних матчей на своем поле), стабильно забивают (1,80 гола за игру) и находятся на подъеме после победы над «Зенитом». Гости, напротив, переживают кризис (шесть матчей без побед), крайне слабо забивают (0,20 гола за игру) и много пропускают (2,40 гола за игру). Ожидаем, что «Родина» продолжит свою успешную домашнюю серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Родины» с коэффициентом 2,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура РПЛ между «Родиной» и «Акроном» состоится 15 августа 2026 года в Химках на стадионе «Арена Химки» и начнется в 14-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч Премьер.

«Родина» – «Акрон»: смотреть оналайн

2.50
Победа «Родины»
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Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Акрон Родина
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