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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Акрон
Родина - Акрон: обзор матча 01 апреля 2023
Родина
01.04.2023, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Акрон
17'
И. Тимошенко
27'
А. Понсе
32'
А. Понсе
87'
А. Эльдарушев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Акрон
87'
ГОЛ! 1:3!
А. Эльдарушев
85'
Желтая карточка
Е. Песегов
75'
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Килин
Замена
Д. Мартовой
️️️️
А. Калмыков
73'
70'
Замена
Е. Песегов
️️️️
М. Палиенко
69'
Желтая карточка
К. Савичев
Замена
У. Ната
️️️️
О. Дмитриев
69'
68'
Желтая карточка
А. Килин
66'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
66'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
П. Шакуро
66'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Н. Салтыков
Замена
А. Воропаев
️️️️
Г. Юдинцев
60'
Замена
И. Андреев
️️️️
Р. Фищенко
46'
Желтая карточка
М. Султонов
32'
32'
ГОЛ! 1:2!
А. Понсе
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Понсе
ГОЛ! 1:0!
И. Тимошенко
17'
Желтая карточка
М. Крижан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-3-2
91
Баринов
3
Плиев
15
Шадринцев
55
Крижан
4
Юдинцев
6
Фищенко
9
Колесниченко
34
Дмитриев
28
Султонов
90
Калмыков
99
Тимошенко
4-1-1-3-1
13
Волков
4
Савичев
3
Сагуткин
90
Шакуро
5
Ходжаниязов
6
Макаров
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
14
Салтыков
9
Понсе
4
Юдинцев
36
Воропаев
36
Воропаев
4
Юдинцев
34
Дмитриев
33
Ната
33
Ната
34
Дмитриев
90
Калмыков
7
Мартовой
7
Мартовой
90
Калмыков
6
Фищенко
99
Андреев
99
Андреев
6
Фищенко
99
Палиенко
7
Песегов
7
Песегов
99
Палиенко
90
Шакуро
20
Полубояринов
20
Полубояринов
90
Шакуро
14
Салтыков
11
Апеков
11
Апеков
14
Салтыков
18
Килин
99
Азаров
99
Азаров
18
Килин
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
Остались в запасе
Родина
Акрон
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Родина - Акрон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
академии "Спартак"
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