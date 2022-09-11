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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Родина
Акрон - Родина: обзор матча 11 сентября 2022
Акрон
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Родина
4'
М. Палиенко
48'
К. Савичев (П)
11'
А. Воропаев
19'
Р. Куль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Родина
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Килин
86'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Д. Ходжаниязов
80'
Замена
В. Азаров
️️️️
Д. Полубояринов
80'
68'
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Калмыков
68'
Замена
У. Ната
️️️️
Р. Куль
Замена
К. Гираев
️️️️
С. Макаров
65'
62'
Красная карточка
А. Гордюшенко
54'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
А. Габараев
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Савичев
48'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
В. Марухин
46'
43'
Желтая карточка
Р. Куль
Желтая карточка
В. Марухин
42'
33'
Красная карточка
С. Дмитриев
28'
Желтая карточка
А. Габараев
19'
ГОЛ! 1:2!
Р. Куль
11'
ГОЛ! 1:1!
А. Воропаев
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ОП
33
Уэсли Ната
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
4
Рогач
4
Савичев
6
Макаров
20
Полубояринов
27
Чудин
99
Палиенко
18
Килин
12
Марухин
4-2-2-2
45
Сангаре
5
Габараев
24
Клещенко
3
Аликин
36
Воропаев
72
Гордюшенко
14
Дмитриев
78
Куль
24
Мальцев
90
Калмыков
7
Адеола
18
Килин
77
Сасин
77
Сасин
18
Килин
20
Полубояринов
99
Азаров
99
Азаров
20
Полубояринов
5
Ходжаниязов
90
Шакуро
90
Шакуро
5
Ходжаниязов
6
Макаров
9
Гираев
9
Гираев
6
Макаров
12
Марухин
11
Кожедуб
11
Кожедуб
12
Марухин
5
Габараев
26
Байтуков
26
Байтуков
5
Габараев
78
Куль
33
Ната
33
Ната
78
Куль
90
Калмыков
99
Андреев
99
Андреев
90
Калмыков
Остались в запасе
Акрон
Родина
68
Ефим Бойцов
ЦП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Сергей Айдаров
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
49
Максим Караев
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
68
Ефим Бойцов
ЦП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
35
Виталий Сычев
ВР
24
Алил Магомедов
ВР
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
49
Максим Караев
ЛЗ
52
Илья Петухов
ОП
91
Артем Филиппов
ОП
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Акрон - Родина
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Сергей Архипов (Ульяновск)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Рыльск)
Стадион:
Кристалл
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