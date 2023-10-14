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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Акрон
Родина - Акрон: обзор матча 14 октября 2023
Родина
14.10.2023, суббота, 20:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Акрон
Желтая карточка
Р. Фищенко
90'
+6
Замена
В. Самко
️️️️
О. Дмитриев
89'
Замена
И. Камышев
️️️️
У. Ната
85'
Замена
А. Воропаев
️️️️
А. Сокол
85'
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Тимошенко
68'
Замена
М. Турищев
️️️️
С. Бакаев
68'
62'
Замена
А. Килин
️️️️
Р. Апеков
62'
Замена
️️️️
В. Галкин
62'
Замена
А. Погосов
️️️️
Е. Песегов
54'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
28'
Желтая карточка
Е. Песегов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
34
Олег Дмитриев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
2
Давид Хубаев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
23
Artem Malyshev
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шакеров
88
Сокол
55
Крижан
24
Клещенко
4
Юдинцев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
33
Ната
34
Дмитриев
17
Бакаев
99
Тимошенко
4-1-2-2-1
13
Волков
4
Савичев
26
Анджелкович
19
Бокоев
15
Данилкин
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
90
Галкин
11
Апеков
9
Понсе
88
Сокол
36
Воропаев
36
Воропаев
88
Сокол
33
Ната
11
Камышев
11
Камышев
33
Ната
34
Дмитриев
70
Самко
70
Самко
34
Дмитриев
99
Тимошенко
90
Калмыков
90
Калмыков
99
Тимошенко
17
Бакаев
90
Турищев
90
Турищев
17
Бакаев
7
Песегов
24
Погосов
24
Погосов
7
Песегов
11
Апеков
18
Килин
18
Килин
11
Апеков
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
Остались в запасе
Родина
Акрон
93
Алексей Городовой
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Франк Артига
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
23
Artem Malyshev
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
23
Artem Malyshev
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Родина - Акрон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
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