Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Кудровкой» и киевской «Оболонью» пройдет 15 августа в Кудровке. Обе команды имеют по одному очку после двух туров и располагаются в нижней части таблицы – хозяева на 11-м месте, гости на 13-м. При этом «Кудровка» отличается сильной домашней игрой: она побеждает в четырех последних матчах на своем поле, а в очных встречах с «Оболонью» забивает в трех последних играх. Гости, в свою очередь, забивают в трех последних матчах, но их защита нестабильна. Кто же сумеет набрать первые три очка в сезоне – хозяева, которые опираются на домашнюю поддержку и историческое преимущество, или гости, которые попытаются прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Кудровки» говорит прежде всего их уверенная игра на домашнем стадионе. Команда побеждает в четырех последних матчах на своем поле, что свидетельствует о серьезной поддержке трибун и умении действовать в родных стенах. В очных встречах с «Оболонью» хозяева также имеют преимущество: они забивают в трех последних матчах против этого соперника, а в последней официальной игре в рамках Премьер-лиги (октябрь 2025) «Кудровка» одержала победу со счетом 1-0. Кроме того, в недавнем товарищеском матче (июль 2026) «Кудровка» снова обыграла «Оболонь» (1-0). Однако атака хозяев выглядит скромной – в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,80 гола, а защита пропускает 1,40 гола за матч. В предыдущем туре «Кудровка» сыграла вничью с «Левым берегом» (0-0) и потерпела разгром от «Шахтера» (1-5). При такой низкой результативности победа не гарантирована, но домашний фактор и история встреч дают им уверенность.

«Оболонь» подходит к матчу с определенными проблемами, но у нее есть свои козыри. Команда забивает в трех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,00 раз за матч. Однако защита гостей также небезупречна – в среднем они пропускают 1,40 гола за последние пять игр. В последнем туре «Оболонь» сыграла вничью с «Буковиной» (0-0), а до этого уступила «Эпицентру» (0-3), что говорит о нестабильности. В очных встречах с «Кудровкой» гости не могут победить уже три матча подряд (одна ничья и два поражения), что добавляет психологического давления. Однако атакующая активность «Оболони» (забивают в трех последних матчах) может создать проблемы для хозяев, которые сами не блещут результативностью.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Кудровка» имеет преимущество за счет домашней формы и очных встреч, тогда как «Оболонь» может рассчитывать на свою способность забивать. Однако низкая результативность обеих команд и слабая защита делают матч непредсказуемым, но домашняя поддержка и исторический успех склоняют чашу весов в сторону хозяев.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Кудровка» имеет преимущество: команда забивает в трех последних матчах против «Оболони» и одержала победу в последней официальной встрече (1-0). На домашнем стадионе «Кудровка» также уверенно играет против этого соперника. Текущая форма хозяев на своем поле сильна (четыре победы подряд), тогда как гости нестабильны в выездных матчах. Учитывая историю личных встреч и домашний фактор, «Кудровка» выглядит фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Кудровки». Хозяева имеют сильную домашнюю серию (четыре победы подряд), историческое преимущество в очных встречах с «Оболонью» и играют на своем поле, где чувствуют себя уверенно. Гости, несмотря на способность забивать, уступают в очных встречах и имеют проблемы в обороне. Учитывая все факторы, «Кудровка» должна набрать первые три очка в сезоне. Ставка: победа «Кудровки» с коэффициентом 2,40.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «Кудровкой» и «Оболонью» состоится 15 августа 2026 года в Кудровке и начнется в 15-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.