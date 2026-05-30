31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Череповец» (6-е место, 15 очков) и «Балтика-2» (4-е место, 19 очков). Гости – настоящая машина: 3 победы подряд, 14 матчей подряд с забитыми голами, атака – 2.00 гола за игру. Хозяева тоже неплохи – забивают в 7 последних матчах, но их оборона дырявая – 1.60 пропущенных. Встреча атакующей «Балтики» и оголeнного «Череповца» обещает быть результативной.

«Череповец»

Команда из Вологодской области идeт на 6-м месте и радует атакой: забивают в 7 последних матчах, 1.60 гола в среднем за 5 игр. Мирон Беляев (3 гола) – главная угроза. Но оборона – слабое место: пропускают в 3 последних матчах, 1.60 пропущенных в среднем. В прошлом туре разгром от «Енисея-2» (2:4) – защита просто рассыпалась. В личных встречах с «Балтикой-2» у «Череповца» положительный баланс (2 победы в 2 матчах), но текущая форма гостей пугает.

«Балтика-2»

Калининградцы на ходу. 3 победы подряд, 14 матчей подряд с забитыми голами – это феноменальная серия. Атака огненная – 2.00 гола в среднем за 5 матчей. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре разгром «Спартака-2» (3:0). Владислав Поспелов (2 гола) – лидер атаки. «Балтика-2» – одна из лучших команд лиги по форме, и даже выезд вряд ли станет проблемой.

Факты о командах

«Череповец»

6-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Мирон Беляев (3)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Забивают в 7 последних матчах

Пропускают в 3 последних матчах

«Балтика-2»

4-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Владислав Поспелов (2)

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.80 пропущено

3 победы подряд

Забивают в 14 последних матчах

Прогноз на матч «Череповец» – «Балтика-2»

«Балтика-2» – одна из самых стабильных команд лиги с фантастической серией голов. «Череповец» забивает всем, но и пропускает много – 1.60 за матч. Против такой атаки калининградцев это может стать фатальным. Хозяева наверняка забьют – они делают это в 7 матчах подряд. Но и гости обязаны отвечать – их серия 14 матчей говорит сама за себя. Ждeм открытый футбол и голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки