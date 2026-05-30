Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8

30 мая 2026 9:06
Череповец - Балтика-2
31 мая 2026, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал голов больше 2.5 
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Череповец» (6-е место, 15 очков) и «Балтика-2» (4-е место, 19 очков). Гости – настоящая машина: 3 победы подряд, 14 матчей подряд с забитыми голами, атака – 2.00 гола за игру. Хозяева тоже неплохи – забивают в 7 последних матчах, но их оборона дырявая – 1.60 пропущенных. Встреча атакующей «Балтики» и оголeнного «Череповца» обещает быть результативной.

«Череповец»

Команда из Вологодской области идeт на 6-м месте и радует атакой: забивают в 7 последних матчах, 1.60 гола в среднем за 5 игр. Мирон Беляев (3 гола) – главная угроза. Но оборона – слабое место: пропускают в 3 последних матчах, 1.60 пропущенных в среднем. В прошлом туре разгром от «Енисея-2» (2:4) – защита просто рассыпалась. В личных встречах с «Балтикой-2» у «Череповца» положительный баланс (2 победы в 2 матчах), но текущая форма гостей пугает.

«Балтика-2»

Калининградцы на ходу. 3 победы подряд, 14 матчей подряд с забитыми голами – это феноменальная серия. Атака огненная – 2.00 гола в среднем за 5 матчей. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре разгром «Спартака-2» (3:0). Владислав Поспелов (2 гола) – лидер атаки. «Балтика-2» – одна из лучших команд лиги по форме, и даже выезд вряд ли станет проблемой.

Факты о командах

«Череповец»

  • 6-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Мирон Беляев (3)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено
  • Забивают в 7 последних матчах
  • Пропускают в 3 последних матчах

«Балтика-2»

  • 4-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Владислав Поспелов (2)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.80 пропущено
  • 3 победы подряд
  • Забивают в 14 последних матчах

Прогноз на матч «Череповец» – «Балтика-2»

«Балтика-2» – одна из самых стабильных команд лиги с фантастической серией голов. «Череповец» забивает всем, но и пропускает много – 1.60 за матч. Против такой атаки калининградцев это может стать фатальным. Хозяева наверняка забьют – они делают это в 7 матчах подряд. Но и гости обязаны отвечать – их серия 14 матчей говорит сама за себя. Ждeм открытый футбол и голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.8
  • Обе забьют – да

1.80
Тотал голов больше 2.5 
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Балтика-2 Череповец
Другие прогнозы
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
06.11.2026
23:00
2.15
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон - Ковентри
«Ковентри» не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+