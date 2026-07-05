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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Чертаново
Иркутск - Чертаново: обзор матча 05 июля 2026
Иркутск
05.07.2026, воскресенье, 08:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
1 : 1
Завершен
Чертаново
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