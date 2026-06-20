21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Балтика-2» и «Чертаново».

«Балтика-2»

Калининградский дубль занимает пятое место в турнирной таблице (22 очка после 12 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: за последние пять матчей забито семь голов (1.40 в среднем). Оборона пропускает 1.00 в среднем, причeм клуб пропускает в трeх последних матчах. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Космосом» (2:1). Лучший бомбардир Кирилл Никишин забил пять мячей. Хозяева находятся в хорошей форме и нацелены на победу.

«Чертаново»

Московский клуб располагается на третьем месте (23 очка). Команда находится в отличной атакующей форме: за последние пять игр забито 11 голов (2.20 в среднем). Оборона также выглядит надeжно – всего 0.60 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была одержана победа над «Енисеем-2» (3:1). Гости уступают хозяевам в классе и стабильности, но их атака способна создать проблемы любой обороне.

Факты о командах

«Балтика-2»

5-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Кирилл Никишин (5)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Пропускают в 3 последних матчах

«Чертаново»

3-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Ив-Пулумде Никиема (5)

За 5 матчей: 2.20 забито, 0.60 пропущено

Прогноз на матч «Балтика-2» – «Чертаново»

Встречаются две команды из верхней части таблицы с хорошей атакующей игрой. «Чертаново» выглядит предпочтительнее за счeт более высокой результативности и надeжной обороны. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Обе команды много забивают, поэтому голы с обеих сторон выглядят вероятным сценарием. Учитывая атакующий потенциал обеих команд и их положение в таблице, ставка на тотал больше 2.5 выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки