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«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82

13 июня 2026 9:35
Чертаново - Енисей-М
14 июн. 2026, воскресенье 20:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
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1.82
Фора (-1.5) на «Чертаново»
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Чертаново» и «Енисей-М».

«Чертаново»

Московский клуб занимает четвeртое место в турнирной таблице (20 очков после 10 туров). Команда демонстрирует стабильные результаты: не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Атака «Чертаново» действует эффективно – в среднем 2.00 гола за последние пять игр (10 голов в пяти встречах), причeм клуб забивает в семи из девяти последних матчей. Оборона выглядит надeжно – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была одержана разгромная выездная победа над «Космосом» (3:0). История личных встреч с «Енисеем-М» складывается для хозяев благоприятно: шесть последних очных матчей без поражений, причeм в шести из них «Чертаново» забивало сопернику.

«Енисей-М»

Красноярский клуб располагается на десятом месте (10 очков после 11 туров). Команда находится в кризисной форме: проигрывает в пяти последних гостевых матчах, пропускает в 15 последних встречах. Оборона гостей выглядит крайне ненадeжно – в среднем 1.80 пропущенных за последние пять игр (девять голов в пяти матчах). Атака приносит 1.40 гола в среднем (семь голов в пяти встречах). В прошлом туре «Енисей-М» уступил «Космосу» на своeм поле (1:2). При этом в личных встречах с «Чертаново» гости стабильно забивают – в семи из восьми последних матчей.

Факты о командах

«Чертаново»

  • 4-е место, 20 очков, лучший бомбардир: Ив-Пулумде Никиема (4)
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 0.40 пропущено
  • Не проигрывают в 6 из 8 матчей
  • 6 последних очных матчей без поражений над «Енисеем-М»

«Енисей-М»

  • 10-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Иван Обороча (3)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.80 пропущено
  • 5 гостевых поражений подряд
  • Пропускают в 15 последних матчах
  • Забивают «Чертаново» в 7 из 8 последних встреч

Прогноз на матч «Чертаново» – «Енисей-М»

«Чертаново» является явным фаворитом благодаря стабильной атаке, надeжной обороне и положительной истории личных встреч. «Енисей-М» регулярно пропускает, особенно на выезде, но при этом почти всегда забивает «Чертаново». Хозяева должны побеждать как минимум с разницей в два мяча, учитывая слабость обороны гостей. При этом гол от красноярцев также вероятен.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «Чертаново» – коэффициент 1.82
  • Обе забьют – да

1.82
Фора (-1.5) на «Чертаново»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Енисей-М Чертаново
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