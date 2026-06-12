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«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5

12 июня 2026 9:24
Динамо СПб - Динамо Вг
13 июн. 2026, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
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1.50
Победа «Динамо СПб»
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13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо СПб» и «Динамо Вологда».

«Динамо СПб»

Петербургское «Динамо» уверенно лидирует в турнирной таблице (25 очков после 10 туров). Команда находится в отличной форме: четыре победы подряд, забивает в четырeх последних матчах. Атака приносит 1.60 гола в среднем за пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона действует образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре «Динамо СПб» на выезде переиграло «Балтику-2» (3:1). История домашних встреч с «Вологдой» также на стороне хозяев: пять побед подряд в последних очных матчах на своeм поле.

«Динамо Вологда»

Вологодский клуб занимает седьмую строчку (14 очков). Команда не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в четырeх подряд. Атака демонстрирует стабильность – 1.40 гола в среднем за пять игр (семь голов в пяти встречах). Однако оборона уязвима: пропускает в шести последних матчах, в среднем 1.40 гола за игру. В прошлом туре «Динамо Вологда» сыграло вничью с «Череповцом» (2:2). Гости также регулярно забивают «Динамо СПб» в трeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Динамо СПб»

  • 1-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Омар Попов (4)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.40 пропущено
  • 4 победы подряд
  • 5 домашних побед подряд над «Динамо Вологда»

«Динамо Вологда»

  • 7-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Данила Ежков (5)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено
  • 3 матча без поражений
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо СПб» – «Динамо Вологда»

Лидер турнира принимает середняка, который демонстрирует проблемы в обороне. «Динамо СПб» обладает надeжной защитой и уверенной атакой, к тому же имеет подавляющее домашнее преимущество в личных встречах. «Динамо Вологда» стабильно забивает, но его оборонительная линия регулярно допускает ошибки. Хозяева являются явными фаворитами, однако гости способны ответить голом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо СПб» – коэффициент 1.5
  • Обе забьют – да

1.50
Победа «Динамо СПб»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Динамо Вг Динамо СПб
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