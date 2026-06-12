13 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо СПб» и «Динамо Вологда».

«Динамо СПб»

Петербургское «Динамо» уверенно лидирует в турнирной таблице (25 очков после 10 туров). Команда находится в отличной форме: четыре победы подряд, забивает в четырeх последних матчах. Атака приносит 1.60 гола в среднем за пять игр (восемь голов в пяти встречах). Оборона действует образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре «Динамо СПб» на выезде переиграло «Балтику-2» (3:1). История домашних встреч с «Вологдой» также на стороне хозяев: пять побед подряд в последних очных матчах на своeм поле.

«Динамо Вологда»

Вологодский клуб занимает седьмую строчку (14 очков). Команда не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в четырeх подряд. Атака демонстрирует стабильность – 1.40 гола в среднем за пять игр (семь голов в пяти встречах). Однако оборона уязвима: пропускает в шести последних матчах, в среднем 1.40 гола за игру. В прошлом туре «Динамо Вологда» сыграло вничью с «Череповцом» (2:2). Гости также регулярно забивают «Динамо СПб» в трeх последних очных встречах.

Факты о командах

«Динамо СПб»

1-е место, 25 очков, лучший бомбардир: Омар Попов (4)

За 5 матчей: 1.60 забито, 0.40 пропущено

4 победы подряд

5 домашних побед подряд над «Динамо Вологда»

«Динамо Вологда»

7-е место, 14 очков, лучший бомбардир: Данила Ежков (5)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено

3 матча без поражений

Забивают в 4 последних матчах

Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо СПб» – «Динамо Вологда»

Лидер турнира принимает середняка, который демонстрирует проблемы в обороне. «Динамо СПб» обладает надeжной защитой и уверенной атакой, к тому же имеет подавляющее домашнее преимущество в личных встречах. «Динамо Вологда» стабильно забивает, но его оборонительная линия регулярно допускает ошибки. Хозяева являются явными фаворитами, однако гости способны ответить голом.

Рекомендованные ставки