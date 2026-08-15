Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Сан-Паулу» и «Коритибой» пройдет 16 августа в Сан-Паулу. Хозяева переживают затяжную безвыигрышную серию – пять матчей без побед, однако имеют колоссальное историческое преимущество над соперником: они не проигрывают «Коритибе» в восьми последних встречах и забивают в девяти из них. Гости, в свою очередь, также не блещут формой, но регулярно отличаются в очных матчах с «Сан-Паулу» – восемь голов в десяти последних играх. Сможет ли «Сан-Паулу» прервать свою неудачную серию за счет домашнего поля и статистики, или «Коритиба» навяжет борьбу и преподнесет сюрприз?

Кто победит в матче

В пользу «Сан-Паулу» говорит их подавляющее преимущество в очных встречах. Команда не проигрывает «Коритибе» в восьми последних матчах, при этом в девяти из них стабильно забивает. Это свидетельствует о явном психологическом доминировании. Кроме того, «Сан-Паулу» забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 0,80 гола. Однако защита хозяев небезупречна – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В предыдущем туре «Сан-Паулу» уступил «Гремио» (1-2), а до этого сыграл вничью с «Фламенго» (1-1). При такой ненадежной обороне удержать победу будет непросто, но исторический фактор и домашняя поддержка могут стать решающими.

«Коритиба» подходит к матчу с определенными проблемами. Гости забивают в восьми из десяти последних очных встреч с «Сан-Паулу», что дает им надежду на гол. Однако в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола, а их защита пропускает 1,60 гола за матч. В предыдущем туре «Коритиба» обыграла «Шапекоэнсе» (2-1), но до этого уступила «Крузейро» (0-1) и сыграла вничью с «Брагантино» (0-0). В очных встречах на выезде у гостей редко получается добиться положительного результата – они не побеждали «Сан-Паулу» в гостях с 2022 года. Учитывая это, гостям будет крайне сложно прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Сан-Паулу» имеет серьезное преимущество в личных встречах и играет на своем поле, тогда как «Коритиба» слаба в атаке и редко побеждает этого соперника. Несмотря на безвыигрышную серию хозяев, их статистика против «Коритибы» внушает доверие. Ожидается, что «Сан-Паулу» прервет свою неудачную серию и добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Сан-Паулу» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в восьми последних матчах против «Коритибы» и забивает в девяти из них. При этом «Коритиба» стабильно забивает в очных матчах – в восьми из десяти последних встреч. Текущая форма «Сан-Паулу» нестабильна (пять матчей без побед), но их домашняя поддержка и история встреч должны помочь. «Коритиба» слабо забивает в целом, но против «Сан-Паулу» у них есть определенная результативность. Однако этого вряд ли будет достаточно для победы.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сан-Паулу» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в очных встречах (восемь матчей без поражений), играют на своем поле и забивают «Коритибе» в девяти последних матчах. Гости, несмотря на способность забивать в личных встречах, слабы в атаке в целом и редко побеждают «Сан-Паулу» на выезде. Ожидаем, что «Сан-Паулу» использует свое историческое преимущество и добьется победы, которая прервет его безвыигрышную серию. Ставка: победа «Сан-Паулу» с форой (-1) с коэффициентом 2.2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Сан-Паулу» и «Коритибой» состоится 16 августа 2026 года в Сан-Паулу и начнется в 03-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.