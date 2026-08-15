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«Сан-Паулу» – «Коритиба»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

15 августа 2026 9:08
Сан-Паулу - Коритиба
16 авг. 2026, воскресенье 03:00 | Бразилия. Серия А, 23 тур
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2.20
победа «Сан-Паулу» с форой (-1)
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Матч 23-го тура бразильской Серии A между «Сан-Паулу» и «Коритибой» пройдет 16 августа в Сан-Паулу. Хозяева переживают затяжную безвыигрышную серию – пять матчей без побед, однако имеют колоссальное историческое преимущество над соперником: они не проигрывают «Коритибе» в восьми последних встречах и забивают в девяти из них. Гости, в свою очередь, также не блещут формой, но регулярно отличаются в очных матчах с «Сан-Паулу» – восемь голов в десяти последних играх. Сможет ли «Сан-Паулу» прервать свою неудачную серию за счет домашнего поля и статистики, или «Коритиба» навяжет борьбу и преподнесет сюрприз?

Кто победит в матче

В пользу «Сан-Паулу» говорит их подавляющее преимущество в очных встречах. Команда не проигрывает «Коритибе» в восьми последних матчах, при этом в девяти из них стабильно забивает. Это свидетельствует о явном психологическом доминировании. Кроме того, «Сан-Паулу» забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 0,80 гола. Однако защита хозяев небезупречна – они пропускают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В предыдущем туре «Сан-Паулу» уступил «Гремио» (1-2), а до этого сыграл вничью с «Фламенго» (1-1). При такой ненадежной обороне удержать победу будет непросто, но исторический фактор и домашняя поддержка могут стать решающими.

«Коритиба» подходит к матчу с определенными проблемами. Гости забивают в восьми из десяти последних очных встреч с «Сан-Паулу», что дает им надежду на гол. Однако в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,60 гола, а их защита пропускает 1,60 гола за матч. В предыдущем туре «Коритиба» обыграла «Шапекоэнсе» (2-1), но до этого уступила «Крузейро» (0-1) и сыграла вничью с «Брагантино» (0-0). В очных встречах на выезде у гостей редко получается добиться положительного результата – они не побеждали «Сан-Паулу» в гостях с 2022 года. Учитывая это, гостям будет крайне сложно прервать свою безвыигрышную серию в этом противостоянии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Сан-Паулу» имеет серьезное преимущество в личных встречах и играет на своем поле, тогда как «Коритиба» слаба в атаке и редко побеждает этого соперника. Несмотря на безвыигрышную серию хозяев, их статистика против «Коритибы» внушает доверие. Ожидается, что «Сан-Паулу» прервет свою неудачную серию и добьется победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Сан-Паулу» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в восьми последних матчах против «Коритибы» и забивает в девяти из них. При этом «Коритиба» стабильно забивает в очных матчах – в восьми из десяти последних встреч. Текущая форма «Сан-Паулу» нестабильна (пять матчей без побед), но их домашняя поддержка и история встреч должны помочь. «Коритиба» слабо забивает в целом, но против «Сан-Паулу» у них есть определенная результативность. Однако этого вряд ли будет достаточно для победы.

Личные встречи
Побед - 6 (33%)
Ничьих - 8 (44%)
Побед - 4 (22%)
23
Забитых мячей
21
1.28
В среднем за матч
1.17
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
Самая крупная ничья
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 2
04.05.2014
Коритиба
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сан-Паулу
1 : 1
16.08.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
0 : 1
26.02.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
2 : 1
28.09.2023
Коритиба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коритиба
1 : 1
29.04.2023
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
10.06.2022
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сан-Паулу
1 : 1
24.01.2021
Коритиба
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коритиба
1 : 1
04.10.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
1 : 2
26.11.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сан-Паулу
1 : 2
04.08.2017
Коритиба
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сан-Паулу
0 : 0
28.08.2016
Коритиба
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коритиба
1 : 1
26.05.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
1 : 2
25.10.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
3 : 1
12.07.2015
Коритиба
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
3 : 1
18.09.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сан-Паулу
2 : 2
04.05.2014
Коритиба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
0 : 1
08.12.2013
Коритиба
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
2 : 0
08.09.2013
Сан-Паулу
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Составы команд
Не сыграют
Сан-Паулу
Точно не сыграют
Лукас Моура
ПВ
Рафаэл Толой
ЦЗ
Lucca Marques Alencar
ЦФ
Коритиба
Точно не сыграют
Жозуэ
АП
Брайан Окампо
ЛВ
Педро Ранхел
ВР
Лукас Ронье
РФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сан-Паулу» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в очных встречах (восемь матчей без поражений), играют на своем поле и забивают «Коритибе» в девяти последних матчах. Гости, несмотря на способность забивать в личных встречах, слабы в атаке в целом и редко побеждают «Сан-Паулу» на выезде. Ожидаем, что «Сан-Паулу» использует свое историческое преимущество и добьется победы, которая прервет его безвыигрышную серию. Ставка: победа «Сан-Паулу» с форой (-1) с коэффициентом 2.2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 23-го тура Серии A Бразилии между «Сан-Паулу» и «Коритибой» состоится 16 августа 2026 года в Сан-Паулу и начнется в 03-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале МАТЧ! Футбол 3.

«Сан-Паулу» – «Коритиба»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027

2.20
победа «Сан-Паулу» с форой (-1)
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Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Коритиба Сан-Паулу
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