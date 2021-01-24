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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коритиба
Сан-Паулу - Коритиба: обзор матча 24 января 2021
Сан-Паулу
24.01.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Коритиба
59'
Лусиано
82'
M. Sarrafiore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Коритиба
Замена
Ж. Торо
️️️️
J.
89'
Замена
И. Винисиус
️️️️
И. Гомес
89'
89'
Замена
М. Буэно
️️️️
M. Galdezani
84'
Желтая карточка
M. Galdezani
82'
ГОЛ! 1:1!
M. Sarrafiore
Пас отдал
R. Oliveira
76'
Замена
R. Oliveira
️️️️
Н. Фогаса
76'
Замена
P. Thomaz
️️️️
Н. Силва
70'
Желтая карточка
Н. Силва
64'
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
L. Henrique
64'
Замена
N.
️️️️
R.
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
Пабло
59'
Замена
Пабло
️️️️
Бреннер
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Б. Алвес
46'
Желтая карточка
Лусиано
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Уго Моура
ОП
9
Натан Фогаса
ЦФ
7
Rafinha
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
14
Nathan Otavio
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
3
Че Че
ЦП
92
Пабло
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
Коритиба
8
Матеус Буэно
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
77
Osman
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
4-1-3-3
6
Рейналдо
34
Алвес
5
Арболеда
10
Алвес
33
Луан
17
Гомес
8
Сара
10
Лусиано
20
20
Бреннер
18
1-2-5
6
Силва
2
Натанаэл
5
Моура
56
84
14
13
28
20
44
Торо
44
Торо
20
20
Бреннер
92
Пабло
92
Пабло
20
Бреннер
34
Алвес
15
Буэно
15
Буэно
34
Алвес
17
Гомес
18
Винисиус
18
Винисиус
17
Гомес
20
8
Буэно
8
Буэно
20
7
17
17
7
28
30
30
28
9
Фогаса
9
9
9
Фогаса
6
Силва
99
99
6
Силва
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коритиба
11
Родриго Нестор
ЦП
3
Че Че
ЦП
98
Paulinho Boia
ЦФ
3
Лео
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
19
Диего Коста
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
23
Alex Muralha
ЦФ
77
Osman
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
11
Родриго Нестор
ЦП
3
Че Че
ЦП
98
Paulinho Boia
ЦФ
3
Лео
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
19
Диего Коста
ЦЗ
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
77
Osman
ЦФ
12
Marcão
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сан-Паулу - Коритиба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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