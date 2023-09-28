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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коритиба
Сан-Паулу - Коритиба: обзор матча 28 сентября 2023
Сан-Паулу
28.09.2023, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Коритиба
30'
А. Франко
45+13'
Лусиано (П)
45+6'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Коритиба
84'
Желтая карточка
Энрике
Желтая карточка
Х. Кальери
84'
78'
Замена
Натанаэл
️️️️
Хайнер
78'
Замена
E.
️️️️
И. Слимани
Замена
П. Майя
️️️️
Г. Невес
74'
Замена
Х. Кальери
️️️️
Жуан
74'
70'
Желтая карточка
В. Луис
66'
Замена
D.
️️️️
Робсон
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Родригес
66'
Замена
Алиссон
️️️️
Луан
66'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Лусиано
66'
Желтая карточка
Луан
58'
46'
Замена
М. Бьянки
️️️️
А. Самарис
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Лусиано
45'
+13
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
Пас отдал
Робсон
ГОЛ! 1:0!
А. Франко
30'
6'
Желтая карточка
Робсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Габриэль Невес
ОП
33
Луан
ОП
23
Хамес Родригес
АП
15
Микель Араухо
АП
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коритиба
22
Габриэл
ВР
3
Энрике
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
19
Себастьян Гомес
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Mauricio
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
7
Давид
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
7
Андрей
ОП
15
Франсержио
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Edu
ЦФ
4-2-2-2
13
Жандрей
34
Велингтон
19
Коста
15
Франко
45
Мендес
8
Невес
33
Луан
15
Араухо
23
Родригес
9
Жуан
10
Лусиано
2-1-2-5
22
Габриэл
2
Хайнер
3
Энрике
8
Фариас
19
Гомес
22
Самарис
5
19
Слимани
10
Морено
30
Робсон
12
Луис
8
Невес
29
Майя
29
Майя
8
Невес
10
Лусиано
11
Нестор
11
Нестор
10
Лусиано
33
Луан
25
Алиссон
25
Алиссон
33
Луан
23
Родригес
7
Моура
7
Моура
23
Родригес
9
Жуан
9
Кальери
9
Кальери
9
Жуан
22
Самарис
18
Бьянки
18
Бьянки
22
Самарис
2
Хайнер
2
Натанаэл
2
Натанаэл
2
Хайнер
30
Робсон
9
9
30
Робсон
19
Слимани
9
9
19
Слимани
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коритиба
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Веллингтон Рато
АП
7
Давид
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
7
Андрей
ОП
15
Франсержио
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
10
Хесе
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Веллингтон Рато
АП
7
Давид
ЛВ
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
83
Jamerson
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
7
Андрей
ОП
15
Франсержио
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
10
Хесе
ЛВ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сан-Паулу - Коритиба
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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