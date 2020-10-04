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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Сан-Паулу
Коритиба - Сан-Паулу: обзор матча 04 октября 2020
Коритиба
04.10.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
6'
Робсон
69'
Рейналдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Сан-Паулу
90'
+5
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Лусиано
84'
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
84'
Замена
Ж. Торо
️️️️
И. Гомес
Замена
N.
️️️️
У. Моура
73'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Рейналдо
Желтая карточка
У. Моура
68'
Замена
М. Буэно
️️️️
R. Martinez
64'
Замена
L. Henrique
️️️️
Г. Биро
64'
50'
Желтая карточка
Лусиано
46'
Замена
Бреннер
️️️️
Пабло
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Ч. Че
Желтая карточка
Робсон
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Робсон
6'
5'
Желтая карточка
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
5
Уго Моура
ОП
84
Wilson
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
3
Че Че
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
2-2-5
29
Биро
2
Матеус
95
Салес
5
Моура
35
30
Робсон
27
27
3
4-4-3
10
Алвес
19
Коста
3
Лео
6
Рейналдо
17
Гомес
8
Сара
10
Лусиано
3
Че Че
92
Пабло
20
18
29
Биро
28
28
29
Биро
27
8
Буэно
8
Буэно
27
5
Моура
17
17
5
Моура
10
Лусиано
22
22
10
Лусиано
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
3
Че Че
15
Буэно
15
Буэно
3
Че Че
92
Пабло
20
Бреннер
20
Бреннер
92
Пабло
17
Гомес
44
Торо
44
Торо
17
Гомес
Остались в запасе
Коритиба
Сан-Паулу
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
98
Paulinho Boia
ЦФ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
98
Paulinho Boia
ЦФ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коритиба - Сан-Паулу
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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