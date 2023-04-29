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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Сан-Паулу
Коритиба - Сан-Паулу: обзор матча 29 апреля 2023
Коритиба
29.04.2023, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
12'
B. Gomes
81'
М. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Сан-Паулу
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Пауло
Пас отдал
К. Паулиста
80'
Замена
Г. Невес
️️️️
П. Майя
78'
Желтая карточка
М. Араухо
75'
Замена
Жуан
️️️️
Р. Нестор
Желтая карточка
Габриэл
66'
63'
Замена
М. Араухо
️️️️
В. Рато
Замена
Робсон
️️️️
Р. Пиньо
58'
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. Рамос
46'
Замена
М. Пауло
️️️️
Луан
Желтая карточка
B. Gomes
38'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
34'
ГОЛ! 1:0!
B. Gomes
Пас отдал
А. Манга
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
8
Виллиан Фариас
ОП
12
Виктор Луис
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Рай Рамос
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
38
Кайо Паулиста
ЦФ
33
Луан
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
10
Марселино Морено
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Габриэль Невес
ОП
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
3-1-1-5
22
Габриэл
13
Кушчевич
2
Виана
83
8
Фариас
11
Манга
2
Натанаэл
9
Пиньо
37
Сезар
15
12
Луис
3-1-1-2-3
23
Рафаэл
34
Рамос
19
Коста
4
Бералдо
29
Майя
11
Нестор
10
Рато
25
Алиссон
10
Лусиано
33
Луан
38
Паулиста
9
Пиньо
30
Робсон
30
Робсон
9
Пиньо
34
Рамос
13
Рафинья
13
Рафинья
34
Рамос
29
Майя
8
Невес
8
Невес
29
Майя
10
Рато
15
Араухо
15
Араухо
10
Рато
33
Луан
32
Пауло
32
Пауло
33
Луан
11
Нестор
9
Жуан
9
Жуан
11
Нестор
Остались в запасе
Коритиба
Сан-Паулу
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
10
Марселино Морено
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
32
Себастьян Мендес
ОП
13
Жандрей
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
21
Jesús Trindade
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
10
Марселино Морено
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
13
Жандрей
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
36
Патрик
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коритиба - Сан-Паулу
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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