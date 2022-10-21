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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коритиба
Сан-Паулу - Коритиба: обзор матча 21 октября 2022
Сан-Паулу
21.10.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
3 : 1
Завершен
Коритиба
2'
Х. Кальери
63'
Х. Кальери
72'
Лусиано
84'
М. Кадорини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Коритиба
Желтая карточка
Лусиано
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Мартинес
90'
+3
Желтая карточка
B. Gomes
87'
Желтая карточка
Д. Порфирио
84'
ГОЛ! 3:1!
М. Кадорини
Пас отдал
R.
Замена
А. Андерсон
️️️️
Патрик
82'
Замена
Луан
️️️️
П. Майя
74'
73'
Замена
B.
️️️️
Варлей
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Р. Нестор
73'
ГОЛ! 3:0!
Лусиано
Пас отдал
Велингтон
72'
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
67'
Замена
И. Гомес
️️️️
M.
67'
65'
Замена
R.
️️️️
Г. Бочилия
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Патрик
63'
49'
Желтая карточка
Д. Чансельор
46'
Замена
M. Alexandre
️️️️
Натанаэл
46'
Замена
М. Кадорини
️️️️
Ф. Даниэл
37'
Желтая карточка
Натанаэл
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Р. Нестор
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦФ
3
Лео
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
20
Rafael Santos
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
17
Игор Гомес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
11
Никао
АП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
33
Луан
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Коритиба
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
25
Bernardo
ЦП
75
Biel
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Régis
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
4-1-1-4
27
6
Рейналдо
6
Луизао
30
13
Рафинья
29
Майя
8
Патрик
11
Нестор
9
Кальери
10
Лусиано
3
Лео
3-2-1-4
22
Габриэл
4
Чансельор
4
Кастан
2
Варлей
21
21
Бочилия
7
Даниэл
2
Натанаэл
9
Мартинес
15
20
30
17
Гомес
17
Гомес
30
8
Патрик
28
Андерсон
28
Андерсон
8
Патрик
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
11
Нестор
11
Галоппо
11
Галоппо
11
Нестор
29
Майя
33
Луан
33
Луан
29
Майя
2
Варлей
25
25
2
Варлей
21
Бочилия
20
20
21
Бочилия
2
Натанаэл
2
2
2
Натанаэл
7
Даниэл
99
Кадорини
99
Кадорини
7
Даниэл
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коритиба
13
Жандрей
ВР
23
Андрес Колорадо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
11
Никао
АП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
75
Biel
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
23
Андрес Колорадо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
11
Никао
АП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
33
Диего Порфирио
ЛЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
75
Biel
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сан-Паулу - Коритиба
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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