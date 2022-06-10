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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Сан-Паулу
Коритиба - Сан-Паулу: обзор матча 10 июня 2022
Коритиба
10.06.2022, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
59'
А. Манга
4'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Сан-Паулу
Замена
Ф. Даниэл
️️️️
А. Манга
88'
85'
Желтая карточка
Эдер
77'
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
77'
Замена
Эдер
️️️️
Лусиано
Замена
N.
️️️️
А. Мартинес
76'
Замена
М. Галарса
️️️️
B.
76'
75'
Желтая карточка
И. Гомес
Желтая карточка
И. Пайшао
74'
66'
Замена
Патрик
️️️️
Луан
ГОЛ! 1:1!
А. Манга
59'
Замена
R.
️️️️
Вал
46'
Замена
Клейтон
️️️️
Т. Андерсон
46'
Желтая карточка
А. Манга
45'
+3
Желтая карточка
А. Мартинес
38'
30'
Желтая карточка
Д. Коста
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Рейналдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
14
Игор Пайшао
ЦП
11
Алеф Манга
ЦП
25
Bernardo
ЦП
97
Вал
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
19
Тонни Андерсон
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
3
Лео
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
33
Луан
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Коритиба
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
33
Диего Порфирио
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
20
Régis
ЦП
14
Pablo García
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
34
Велингтон
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
4-5
14
Пайшао
25
97
Вал
11
Манга
4
Кастан
9
Мартинес
19
Андерсон
29
Биро
3
Энрике
2-1-5
13
Миранда
13
Рафинья
10
Лусиано
11
Нестор
9
Кальери
17
Гомес
6
Рейналдо
33
Луан
97
Вал
19
19
97
Вал
25
80
Галарса
80
Галарса
25
11
Манга
7
Даниэл
7
Даниэл
11
Манга
9
Мартинес
17
17
9
Мартинес
19
Андерсон
90
Клейтон
90
Клейтон
19
Андерсон
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
33
Луан
8
Патрик
8
Патрик
33
Луан
10
Лусиано
23
Эдер
23
Эдер
10
Лусиано
Остались в запасе
Коритиба
Сан-Паулу
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
33
Диего Порфирио
ЦЗ
20
Régis
ЦП
14
Pablo García
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
33
Диего Порфирио
ЦЗ
20
Régis
ЦП
14
Pablo García
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3
Marcio Silva
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
6
Луизао
ЦЗ
29
Пабло Майя
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Коритиба - Сан-Паулу
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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