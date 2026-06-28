Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо СПб - Торпедо Вл: обзор матча 28 июня 2026

Динамо СПб
28.06.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо Вл
64' А. Масалов (П)
39' К. Попов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Торпедо Вл
Завершен
85'
Замена
Виктор Кузнецов ️️️️➡️️ Валерий Архипенко
Замена
Никита Хлусов ️️️️➡️️ Андрей Орлов
83'
82'
Желтая карточка
Никита Романенков
Замена
Дмитрий Курошев ️️️️➡️️ Владислав Шепелев
78'
76'
Замена
Алимхан Алимханов ️️️️➡️️ Сергей Черненко
74'
Замена
Никита Романенков ️️️️➡️️ Даниил Клейнер
ГОЛ с пенальти! 1:1! Александр Масалов
64'
Замена
Ризван Умаров ️️️️➡️️ Георгий Макаров
62'
Желтая карточка
Омар Попов
55'
Желтая карточка
Георгий Макаров
50'
Замена
Омар Попов ️️️️➡️️ Алексей Баев
48'
Замена
Артур Кошман ️️️️➡️️ Виталий Хабаров
48'
39'
ГОЛ! 0:1! Константин Попов
Пас отдал Валерий Архипенко
18'
Желтая карточка
Александр Коренблюм
Желтая карточка
Дмитрий Бородин
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
21
Владислав Шепелев
ЛЗ
15
Александр Масалов
ЛЗ
5
Максим Полковников
ЛЗ
24
Андрей Орлов
ПЗ
44
Вячеслав Демин
ПЗ
77
Роман Торосян
ПЗ
23
Дмитрий Бородин
ЛП
52
Виталий Хабаров
ЦП
10
Георгий Макаров
ПП
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Торпедо Вл
71
Максим Вафиев
ВР
72
Дмитрий Сафронов
ЛЗ
21
Никита Колганов
ЛЗ
24
Константин Попов
ЛЗ
17
Данил Глинский
ПЗ
2
Даниил Клейнер
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
77
Данил Соболев
ЛП
10
Сергей Черненко
ЦП
11
Иван Сергиенко
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Динамо СПб
87
Артур Кошман
ЦЗ
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
9
Омар Попов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
11
Ризван Умаров
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
99
Никита Хлусов
ЦЗ
Торпедо Вл
3
Никита Романенков
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
37
Владислав Сиротов
ЦЗ
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
3-2-3-1
86
Рыбиков
44
Демин
21
Шепелев
15
Масалов
5
Полковников
77
Торосян
23
Бородин
52
Хабаров
10
Макаров
21
Баев
3-2-3-1
71
Вафиев
2
Клейнер
72
Сафронов
21
Колганов
7
Коренблюм
24
Попов
11
Сергиенко
10
Черненко
77
Соболев
82
Архипенко
52
Хабаров
87
Кошман
87
Кошман
52
Хабаров
21
Баев
9
Попов
9
Попов
21
Баев
21
Шепелев
41
Курошев
41
Курошев
21
Шепелев
10
Макаров
11
Умаров
11
Умаров
10
Макаров
24
Орлов
99
Хлусов
99
Хлусов
24
Орлов
2
Клейнер
3
Романенков
3
Романенков
2
Клейнер
10
Черненко
10
Алимханов
10
Алимханов
10
Черненко
82
Архипенко
51
Кузнецов
51
Кузнецов
82
Архипенко
Остались в запасе
Динамо СПб
Торпедо Вл
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
37
Владислав Сиротов
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
68
Mikhail Mansurov
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
Остались в запасе
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
33
Матвей Тесенков
ЦЗ
37
Владислав Сиротов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Аслан Засеев
Статистика матча Динамо СПб - Торпедо Вл
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
8
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Главный судья:
M. Bogdanavichus
Стадион:
Нова Арена
Новости команд
Все
Динамо СПб
Торпедо Вл
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Динамо СПб
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+