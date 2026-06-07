Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балтика-2 - Динамо СПб: обзор матча 07 июня 2026

Балтика-2
07.06.2026, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
1 : 3
Завершен
Динамо СПб
81' К. Никишин (П)
52' В. Хабаров 72' В. Хабаров 75' О. Попов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Динамо СПб
Завершен
82'
Замена
Азиз Газиев ️️️️➡️️ Виталий Хабаров
82'
Замена
Артем Ямангулов ️️️️➡️️ Александр Масалов
ГОЛ с пенальти! 1:3! Кирилл Никишин
81'
Замена
Руслан Славин ️️️️➡️️ Арсений Аввакумов
76'
Замена
Тимофей Щелкунов ️️️️➡️️ Никита Боков
76'
75'
ГОЛ! 0:3! Омар Попов
Пас отдал Егор Глухов
72'
ГОЛ! 0:2! Виталий Хабаров
Пас отдал Омар Попов
69'
Замена
Егор Глухов ️️️️➡️️ Георгий Макаров
66'
Замена
Владислав Шепелев ️️️️➡️️ Илья Кубышкин
64'
Желтая карточка
Омар Попов
Замена
Артём Бабчук ️️️️➡️️ Денис Макаров
63'
57'
Желтая карточка
Георгий Макаров
52'
ГОЛ! 0:1! Виталий Хабаров
46'
Замена
Омар Попов ️️️️➡️️ Алексей Баев
33'
Желтая карточка
Александр Масалов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
24
Андрей Орлов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ЦЗ
31
Арсений Аввакумов
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
57
Эльджат Мамедов
ЦЗ
47
Арсений Попушой
ЦЗ
17
Кирилл Никишин
ЦЗ
80
Денис Макаров
ЦЗ
59
Кирилл Давиденко
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
43
Никита Боков
ЦЗ
64
Осман Гасанбеков
ЦЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
98
German Iva
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
Динамо СПб
17
Егор Глухов
ЦЗ
86
Николай Рыбиков
ЦЗ
44
Вячеслав Демин
ЦЗ
52
Виталий Хабаров
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
5
Максим Полковников
ЦЗ
23
Дмитрий Бородин
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
31
Артем Мешалкин
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
10
Георгий Макаров
ЦЗ
15
Александр Масалов
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
77
Роман Торосян
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦЗ
9
Омар Попов
ЦЗ
Статистика матча Балтика-2 - Динамо СПб
3
Всего ударов по воротам
7
25
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
11
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
8
Информация о матче
Главный судья:
D. Kraynov
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика-2
Динамо СПб
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Балтика-2
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+