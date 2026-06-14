Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Космос - Балтика-2: обзор матча 14 июня 2026

Космос
14.06.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
1 : 2
Завершен
Балтика-2
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Космос - Балтика-2
Завершен
Желтая карточка
Ваник Сукиасян
61'
57'
Желтая карточка
Никита Боков
Замена
Владимир Шишнин ️️️️➡️️ Даниил Якунчиков
57'
Желтая карточка
Никита Гаврилин
51'
48'
Замена
Арсений Попушой ️️️️➡️️ Кирилл Никишин
Замена
Михаил Наумов ️️️️➡️️ Артем Арутюнов
45'
Желтая карточка
Максим Абрамов
38'
36'
Желтая карточка
Эльджат Мамедов
Желтая карточка
Абдулкадир Курбаналиев
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Космос
72
Дмитрий Пивунчиков
ВР
13
Максим Абрамов
ЛЗ
63
Никита Шарков
ЛЗ
77
Никита Гаврилин
ПЗ
4
Ваник Сукиасян
ПЗ
54
Даниил Якунчиков
ЛП
9
Артем Арутюнов
ЛП
88
Абдулкадир Курбаналиев
ЦП
47
Расул Гусейнов
ПП
44
Захар Гвоздев
ПП
98
Олег Трофимов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
43
Никита Боков
ЛЗ
57
Эльджат Мамедов
ЛЗ
88
Тимофей Щелкунов
ЦЗ
64
Осман Гасанбеков
ПЗ
75
Артём Бабчук
ПЗ
80
Денис Макаров
ПЗ
17
Кирилл Никишин
ЛП
59
Кирилл Давиденко
ПП
77
Руслан Славин
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Космос
95
Владислав Голдин
ЦЗ
1
Роман Михеев
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
5
Александр Кормушин
ЦЗ
44
Степан Куликов
ЦЗ
71
Владимир Шишнин
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
7
Михаил Наумов
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
ЦЗ
Балтика-2
74
Давид Черкасов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
98
German Iva
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
47
Арсений Попушой
ЦЗ
4-5-1
72
Пивунчиков
63
Шарков
77
Гаврилин
13
Абрамов
4
Сукиасян
9
Арутюнов
47
Гусейнов
54
Якунчиков
88
Курбаналиев
44
Гвоздев
98
Трофимов
3-2-2-1
35
Gavrilov
75
Бабчук
43
Боков
88
Щелкунов
80
Макаров
57
Мамедов
59
Давиденко
17
Никишин
77
Славин
54
Якунчиков
71
Шишнин
71
Шишнин
54
Якунчиков
9
Арутюнов
7
Наумов
7
Наумов
9
Арутюнов
17
Никишин
47
Попушой
47
Попушой
17
Никишин
Остались в запасе
Космос
Балтика-2
95
Владислав Голдин
ЦЗ
1
Роман Михеев
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
5
Александр Кормушин
ЦЗ
44
Степан Куликов
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
74
Давид Черкасов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
98
German Iva
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
95
Владислав Голдин
ЦЗ
1
Роман Михеев
ЦЗ
8
Федор Соловей
ЦЗ
5
Александр Кормушин
ЦЗ
44
Степан Куликов
ЦЗ
78
Артур Мхитарян
ЦЗ
31
Ярослав Порошенко
ЦЗ
45
Егор Кучеров
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
ЦЗ
Остались в запасе
74
Давид Черкасов
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
98
German Iva
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Богданавичус
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Космос - Балтика-2
4
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
18
8
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
2
Информация о матче
Главный судья:
N. Chetkin
Стадион:
Салют
Новости команд
Все
Космос
Балтика-2
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
Определилось будущее клуба из Химок
20 марта
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Космос
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+