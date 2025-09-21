Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Космос - Динамо Вг
Космос - Динамо Вг: онлайн-трансляция 21 сентября 2025
Космос
21.09.2025, воскресенье, 03:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
- : -
Не начался
Динамо Вг
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Космос - Динамо Вг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Космос
Динамо Вг
В Кубке России команда не забила ни одного пенальти в послематчевой серии
10 сентября, 19:12
2
В Кубке России забили гол в стиле Роберто Карлоса
10 сентября, 16:05
10
«Текстильщик» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.68
9 сентября, 08:49
«Космос» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
9 сентября, 08:32
2DROTS вылетели из Кубка России, проиграв «Космосу» из Второй лиги
20 августа, 19:07
2
В Кубке России забили гол в стиле Роберто Карлоса
10 сентября, 16:05
10
«Космос» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
9 сентября, 08:32
2DROTS вылетели из Кубка России, проиграв «Космосу» из Второй лиги
20 августа, 19:07
2
«Космос» – «2DROTS»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа, 15:50
«Космос» – «2Drots»: прогноз и ставки на матч 20 августа с коэффициентом 1.60
19 августа, 10:18
В Кубке России команда не забила ни одного пенальти в послематчевой серии
10 сентября, 19:12
2
«Текстильщик» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.68
9 сентября, 08:49
«Динамо» Вологда – «Динамо» СПб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
20 августа, 15:50
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
14 июня, 11:53
Прогноз на точный счeт матча «Зенит-2» – «Динамо Вологда»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
7 июня, 12:22
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Звезда
- : -
27.09.2025
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Спартак-2
- : -
28.09.2025
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
- : -
28.09.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Чертаново
- : -
28.09.2025
Леон Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Иркутск
- : -
28.09.2025
Луки-Энергия
Последние матчи
Все
Космос
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Космос
1 : 2
22.09.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Иркутск
2 : 1
14.09.2025
Космос
Россия. Кубок, 3 раунд
Текстильщик
1 : 1
10.09.2025
Динамо Вг
Россия. Кубок, 3 раунд
Космос
1 : 4
10.09.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 1
07.09.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Космос
1 : 2
22.09.2025
Динамо Вг
Россия. Кубок, 3 раунд
Текстильщик
1 : 1
10.09.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 1
07.09.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Чертаново
2 : 4
31.08.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо Вг
1 : 0
24.08.2025
Череповец
